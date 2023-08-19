Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Рединг - Стивенидж
Рединг - Стивенидж: обзор матча 19 августа 2023
Рединг
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Стивенидж
45+4'
К. Эхибхатиомхан
57'
К. Эхибхатиомхан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Стивенидж
Замена
Б. Эллиот
️️️️
C. Vickers
73'
Замена
Т. Макинтайр
️️️️
M. Carson
72'
Замена
Э. Идом
️️️️
А. Мбенг
72'
69'
Желтая карточка
H. Neal
67'
Замена
Р. Ханнам
️️️️
Д. Робертс
Замена
П. Мукаиру
️️️️
М. Камара
60'
ГОЛ! 2:0!
К. Эхибхатиомхан
Пас отдал
А. Мбенг
57'
46'
Замена
B. Thompson
️️️️
Л. Томпсон
ГОЛ! 1:0!
К. Эхибхатиомхан
Пас отдал
Ч. Сэвидж
45'
+4
Замена
Ф. Азиз
️️️️
Х. Книббс
39'
26'
Желтая карточка
А. МакДональд
24'
Замена
А. МакДональд
️️️️
Д. Рид
22'
Вторая желтая
Н. Томпсон
11'
Замена
H. Neal
️️️️
К. Смит
10'
Желтая карточка
Д. Рид
5'
Желтая карточка
Н. Томпсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
3
Matthew Carson
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
8
Чарли Сэвидж
ОП
18
Caylan Vickers
ЦП
28
Мамади Камара
АП
8
Харви Книббс
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
18
Кейн Смит
ПЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
11
Джордан Робертс
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Рединг
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
4
Бен Эллиот
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
25
Рис Ханнам
ЛЗ
4
Harrison Neal
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
8
Ben Thompson
ЦФ
10
E. List
ЦФ
4-2-1-1-2
27
Баттон
44
Биндон
3
5
Хатчинсон
6
Эбби
27
Мбенг
8
Сэвидж
18
28
Камара
11
Эхибхатиомхан
8
Книббс
3-2-1-4
47
Хеги
4
Томпсон
5
Барнс
8
18
Смит
26
Батлер
23
Томпсон
5
Пьерджанни
9
Рид
19
Прессли
11
Робертс
3
26
Макинтайр
26
Макинтайр
3
27
Мбенг
17
Идом
17
Идом
27
Мбенг
18
4
Эллиот
4
Эллиот
18
28
Камара
18
Мукаиру
18
Мукаиру
28
Камара
8
Книббс
39
Азиз
39
Азиз
8
Книббс
11
Робертс
25
Ханнам
25
Ханнам
11
Робертс
18
Смит
4
4
18
Смит
9
Рид
14
МакДональд
14
МакДональд
9
Рид
23
Томпсон
8
8
23
Томпсон
Остались в запасе
Рединг
Стивенидж
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
Главный тренер
Пол Инс
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
10
E. List
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Остались в запасе
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
10
E. List
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Рединг - Стивенидж
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Новости команд
Все
Рединг
Стивенидж
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
2018.03.28 22:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+