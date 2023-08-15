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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиком Уондерерс - Лейтон Ориент
Уиком Уондерерс - Лейтон Ориент: обзор матча 15 августа 2023
Уиком Уондерерс
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Лейтон Ориент
15'
Д. Лоу
68'
Д. Лоу
84'
Д. Тейлор
36'
Р. Сотириу
86'
Р. Сотириу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиком Уондерерс - Лейтон Ориент
90'
+7
Желтая карточка
Э. Тернс
Замена
Б. Ханлан
️️️️
Д. Тейлор
90'
+4
86'
ГОЛ! 3:2!
Р. Сотириу
ГОЛ! 3:1!
Д. Тейлор
Пас отдал
Д. Сковен
84'
Желтая карточка
М. Стриек
82'
78'
Замена
И. Гэлбрейт
️️️️
J. Brown
74'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Д. Монкур
Замена
Г. МакКлири
️️️️
С. Воукс
74'
ГОЛ! 2:1!
Д. Лоу
Пас отдал
Л. Лихи
68'
Замена
Р. Кио
️️️️
Р. Тафазолли
59'
58'
Желтая карточка
Т. Джеймс
54'
Замена
Р. Хант
️️️️
Д. Пигот
50'
Красная карточка
Д. Хаппе
Замена
Ф. Поттс
️️️️
К. Филлипс
46'
42'
Желтая карточка
J. Brown
36'
ГОЛ! 1:1!
Р. Сотириу
Пас отдал
T. Archibald
ГОЛ! 1:0!
Д. Лоу
Пас отдал
Л. Лихи
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
10
Люк Лихи
ЛЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
4
Джош Сковен
ЦП
12
Harry Boyes
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
1
Макс Стриек
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
2
Томас Джеймс
ЦЗ
19
Omar Beckles
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Idris El Mizouni
ЦП
39
Джо Пигот
ЦФ
17
Руел Сотириу
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
26
Дэн Хаппе
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Уиком Уондерерс
13
Laurence Shala
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
9
Брэндон Ханлан
ЦФ
Лейтон Ориент
27
Rhys Byrne
ВР
2
Роб Хант
ПЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
7
Шакай Форде
ЦП
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
32
Charlie Pegrum
ЦП
35
Zech Obiero
ЦФ
4-1-3-3
10
Лихи
5
Лоу
30
Винсент-Янг
17
Тафазолли
88
Филлипс
4
Сковен
12
2
Гриммер
19
Воукс
18
Тейлор
1
Стриек
3-2-5
13
2
Джеймс
19
4
Тернс
20
Монкур
8
39
Пигот
26
Хаппе
6
44
17
Сотириу
17
Тафазолли
36
Кио
36
Кио
17
Тафазолли
88
Филлипс
8
Поттс
8
Поттс
88
Филлипс
19
Воукс
12
МакКлири
12
МакКлири
19
Воукс
18
Тейлор
9
Ханлан
9
Ханлан
18
Тейлор
39
Пигот
2
Хант
2
Хант
39
Пигот
6
8
Гэлбрейт
8
Гэлбрейт
6
20
Монкур
10
Грэм
10
Грэм
20
Монкур
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Лейтон Ориент
13
Laurence Shala
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
27
Rhys Byrne
ВР
7
Шакай Форде
ЦП
32
Charlie Pegrum
ЦП
35
Zech Obiero
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
13
Laurence Shala
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Остались в запасе
27
Rhys Byrne
ВР
7
Шакай Форде
ЦП
32
Charlie Pegrum
ЦП
35
Zech Obiero
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Уиком Уондерерс - Лейтон Ориент
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
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