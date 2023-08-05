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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиком Уондерерс - Эксетер Сити
Уиком Уондерерс - Эксетер Сити: обзор матча 05 августа 2023
Уиком Уондерерс
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Эксетер Сити
1'
J. Aitchison
4'
У. Эймсон
83'
J. Scott
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиком Уондерерс - Эксетер Сити
84'
Замена
K. Taylor
️️️️
J. Aitchison
84'
Замена
Ш. Диабате
️️️️
З. Джулс
83'
ГОЛ! 0:3!
J. Scott
72'
Замена
J. Scott
️️️️
D. Rankine
72'
Замена
R. Cole
️️️️
T. Carroll
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Ф. Поттс
65'
Замена
C. Forino Joseph
️️️️
Д. Якобсон
65'
Замена
С. Воукс
️️️️
Б. Ханлан
65'
58'
Желтая карточка
П. Суини
Замена
Д. Сковен
️️️️
K. Breckin
46'
Желтая карточка
К. Винсент-Янг
33'
Желтая карточка
H. Boyes
18'
16'
Замена
V. Harper
️️️️
Д. Митчелл
11'
Желтая карточка
У. Эймсон
9'
Пенальти не реализован!
S. Nombe
4'
ГОЛ! 0:2!
У. Эймсон
1'
ГОЛ! 0:1!
J. Aitchison
Пас отдал
Д. Митчелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
3
Джо Якобсон
ЛЗ
10
Люк Лихи
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
26
Kian Breckin
ЦП
12
Harry Boyes
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
1
Макс Стриек
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
9
Брэндон Ханлан
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
25
Пирс Суини
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
15
Dion Rankine
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
4
Уилл Эймсон
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Уиком Уондерерс
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Эксетер Сити
24
Vincent Harper
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
23
Kyle Taylor
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
14
James Scott
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
4-1-3-3
10
Лихи
36
Кио
30
Винсент-Янг
3
Якобсон
8
Поттс
26
12
2
Гриммер
9
Ханлан
18
Тейлор
1
Стриек
3-3-4
1
Синисало
25
Суини
33
Джулс
11
Митчелл
15
11
14
Тревитт
9
22
4
Эймсон
11
3
Якобсон
3
3
3
Якобсон
26
4
Сковен
4
Сковен
26
8
Поттс
12
МакКлири
12
МакКлири
8
Поттс
9
Ханлан
19
Воукс
19
Воукс
9
Ханлан
11
Митчелл
24
24
11
Митчелл
33
Джулс
3
Диабате
3
Диабате
33
Джулс
11
23
23
11
11
12
12
11
15
14
14
15
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Эксетер Сити
5
Джо Лоу
ЦЗ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
33
Gary Woods
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Остались в запасе
5
Джо Лоу
ЦЗ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Главный тренер
Пол Тисдейл
Статистика матча Уиком Уондерерс - Эксетер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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