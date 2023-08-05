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Англия. Первая лига
Нортгемптон Таун - Стивенидж
Нортгемптон Таун - Стивенидж: обзор матча 05 августа 2023
Нортгемптон Таун
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Стивенидж
80'
К. Пьерджанни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нортгемптон Таун - Стивенидж
90'
+13
Желтая карточка
Ф. Барнс
89'
Замена
J. March
️️️️
А. Прессли
88'
Желтая карточка
Д. Батлер
Замена
К. Боуи
️️️️
J. Sowerby
85'
Замена
У. Хондермарк
️️️️
М. Пайннок
82'
Замена
M. Dyche
️️️️
J. Guthrie
82'
80'
ГОЛ! 0:1!
К. Пьерджанни
Замена
A. McGowan
️️️️
С. Хоскинс
73'
70'
Замена
J. Forster-Caskey
️️️️
Д. Рид
Желтая карточка
С. Хоскинс
69'
62'
Замена
Н. Фримен
️️️️
B. Thompson
Замена
L. Appere
️️️️
А. Одимайо
46'
Желтая карточка
А. Одимайо
17'
4'
Желтая карточка
К. Пьерджанни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нортгемптон Таун
26
Ли Бердж
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
49
Марк Леонард
ЦП
4
Jack Sowerby
ЦП
11
Мич Пайннок
ЦФ
7
Сэм Хоскинс
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Нортгемптон Таун
31
James Dadge
ВР
35
Max Dyche
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
9
Кирон Боуи
ЦФ
14
Ali Koiki
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
18
Кейн Смит
ПЗ
22
Ник Фримен
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
9
Josh March
ЦФ
3-2-2-3
26
Бердж
5
6
Монте
24
Одимайо
23
Броу
26
49
Леонард
4
17
Симпсон
7
Хоскинс
11
Пайннок
3-1-5
1
Эшби-Хэммонд
4
Томпсон
5
Барнс
26
Батлер
23
Томпсон
2
Джеймс-Уилдин
19
Прессли
9
Рид
11
Робертс
8
5
35
35
5
7
Хоскинс
12
12
7
Хоскинс
11
Пайннок
16
Хондермарк
16
Хондермарк
11
Пайннок
4
9
Боуи
9
Боуи
4
24
Одимайо
9
9
24
Одимайо
9
Рид
8
8
9
Рид
8
22
Фримен
22
Фримен
8
19
Прессли
9
9
19
Прессли
Остались в запасе
Нортгемптон Таун
Стивенидж
31
James Dadge
ВР
14
Ali Koiki
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
47
Кристиан Хеги
ВР
18
Кейн Смит
ПЗ
14
Александер МакДональд
ПВ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Остались в запасе
31
James Dadge
ВР
14
Ali Koiki
ЦФ
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
18
Кейн Смит
ПЗ
14
Александер МакДональд
ПВ
Главный тренер
Джон Брэди
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Нортгемптон Таун - Стивенидж
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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