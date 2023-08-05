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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Карлайл Юнайтед - Флитвуд
Карлайл Юнайтед - Флитвуд: обзор матча 05 августа 2023
Карлайл Юнайтед
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Флитвуд
36'
O. Moxon
45+4'
B. Sarpong-Wiredu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Флитвуд
90'
+5
Желтая карточка
Ш. Руни
85'
Желтая карточка
Д. Ирл
Замена
D. McGeouch
️️️️
J. Gibson
79'
Замена
T. Charters
️️️️
O. Moxon
79'
73'
Желтая карточка
A. Nsiala
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Э. МакКалмонт
69'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Л. Планж
68'
63'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
P. Omochere
49'
Замена
Ш. Руни
️️️️
B. Sarpong-Wiredu
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
B. Sarpong-Wiredu
Желтая карточка
J. Mellish
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
O. Moxon
36'
Желтая карточка
P. Huntington
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
22
Фин Бэк
ПЗ
8
Owen Moxon
ЦП
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
22
Jon Mellish
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
1
Tomas Holy
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
16
Джош Вела
ЦП
19
Ryan Graydon
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
22
Aristote Nsiala
ЦФ
1
Jay Lynch
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
23
Джейден Харрис
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
26
Шон Руни
ПЗ
18
Жуниор Китирна
ЦП
14
Райан Брум
ПП
7
Cian Hayes
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
3-2-5
6
Лавелл
20
22
Бэк
8
8
МакКалмонт
14
1
7
Планж
3
8
2-5-4
2
Джонстон
32
Ирл
16
Вела
20
Робертсон
10
Мэйор
44
19
44
Паттерсон
9
1
22
14
21
21
14
7
Планж
14
Гарнер
14
Гарнер
7
Планж
8
15
15
8
8
МакКалмонт
24
Магуайр
24
Магуайр
8
МакКалмонт
44
26
Руни
26
Руни
44
9
7
Мэрриот
7
Мэрриот
9
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Флитвуд
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
23
Джейден Харрис
ЦП
Главный тренер
Грэм Каванаг
1
Stephen McMullan
ВР
18
Жуниор Китирна
ЦП
14
Райан Брум
ПП
7
Cian Hayes
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
23
Джейден Харрис
ЦП
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
18
Жуниор Китирна
ЦП
14
Райан Брум
ПП
7
Cian Hayes
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Флитвуд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
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