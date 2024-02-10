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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кишварда - Академия Пушкаша
Кишварда - Академия Пушкаша: обзор матча 10 февраля 2024
Кишварда
10.02.2024, суббота, 14:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
0 : 2
Завершен
Академия Пушкаша
18'
Ж. Надь
35'
G. Komaromi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кишварда - Академия Пушкаша
90'
+1
Замена
R. Szolnoki
️️️️
B. Batik
90'
+1
Замена
K. Mondovics
️️️️
Ж. Надь
Замена
Б. Этвеш
️️️️
А. Филипович
81'
80'
Замена
L. Slagveer
️️️️
М. Корбу
80'
Замена
У. Ниссила
️️️️
J. Plsek
Желтая карточка
А. Филипович
74'
66'
Замена
B. Ormonde-Ottewill
️️️️
М. Сойсало
Замена
W. Nem
️️️️
L. Marcolini
59'
Замена
Б. Ципетич
️️️️
R. Stefan
59'
Желтая карточка
T. Lippai
58'
54'
Желтая карточка
М. Сойсало
Замена
Б. Николов
️️️️
M. Spasić
46'
Замена
Д. Камай
️️️️
M. Ilievski
46'
Желтая карточка
А. Йовичич
40'
35'
ГОЛ! 0:2!
G. Komaromi
Пас отдал
М. Корбу
18'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Надь
Пас отдал
П. Стронати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кишварда
1
Marcell Kovács
ВР
3
Александар Йовичич
ЦЗ
42
Tibor Lippai
ЦЗ
44
Raúl Stefan
ЦЗ
4
Бернардо Матич
ОП
11
Lucas Marcolini
(К)
ЦП
14
Mario Ilievski
ЦП
11
Андрия Филипович
ПВ
27
Miloš Spasić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Академия Пушкаша
91
Ármin Pécsi
ВР
19
A. Favorov
ЦЗ
18
Жолт Надь
(К)
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
20
Микаэль Сойсало
ПВ
5
Bence Batik
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Кишварда
12
Даниэль Петкович
ВР
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
4
Бранимир Ципетич
ЦЗ
15
Imre Széles
ЦЗ
10
Дритон Камай
ЛВ
14
Bogdan Melnyk
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
17
Ádám Czékus
ЦФ
10
Wellington Nem
ЦФ
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
Академия Пушкаша
72
Bendegúz Lehoczki
ВР
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
6
Акош Маркграф
ЦЗ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
16
Урхо Ниссила
АП
1
Tamás Markek
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
11
Luciano Slagveer
ЦФ
3-1-2-1-3
1
3
Йовичич
42
44
4
Матич
11
14
11
Филипович
27
Месанович
2
27
4-1-5
91
23
Масейрас
18
Надь
94
Стронати
19
20
Сойсало
5
14
77
23
17
Корбу
44
4
Ципетич
4
Ципетич
44
27
8
Николов
8
Николов
27
11
Филипович
23
Этвеш
23
Этвеш
11
Филипович
14
10
Камай
10
Камай
14
11
10
10
11
20
Сойсало
33
33
20
Сойсало
18
Надь
77
77
18
Надь
5
22
22
5
23
16
Ниссила
16
Ниссила
23
17
Корбу
11
11
17
Корбу
Остались в запасе
Кишварда
Академия Пушкаша
12
Даниэль Петкович
ВР
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
15
Imre Széles
ЦЗ
14
Bogdan Melnyk
ЦП
17
Ádám Czékus
ЦФ
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
72
Bendegúz Lehoczki
ВР
6
Акош Маркграф
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
15
Imre Széles
ЦЗ
14
Bogdan Melnyk
ЦП
17
Ádám Czékus
ЦФ
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
Остались в запасе
72
Bendegúz Lehoczki
ВР
6
Акош Маркграф
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Кишварда - Академия Пушкаша
3
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
16
14
Офсайды
1
1
Количество передач
397
335
Сейвы
5
2
Точность передач %
72
69
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
- : -
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
1 : 1
18.10.2026
Ференцварош
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
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