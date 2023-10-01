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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Фехервар - Кишварда
Фехервар - Кишварда: обзор матча 01 октября 2023
Фехервар
01.10.2023, воскресенье, 16:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
3 : 1
Завершен
Кишварда
28'
Н. Серафимов
60'
К. Кодро
90+5'
Д. Флорес
11'
Д. Камай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фехервар - Кишварда
ГОЛ! 3:1!
Д. Флорес
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
N. Balogh
Замена
K. Larsen
️️️️
M. Katona
82'
76'
Замена
Б. Николов
️️️️
Б. Ципетич
69'
Замена
R. Makowski
️️️️
D. Kovačić
62'
Замена
N. Balogh
️️️️
K. Vida
ГОЛ! 2:1!
К. Кодро
60'
58'
Желтая карточка
T. Lippai
46'
Замена
I. Széles
️️️️
Б. Этвеш
46'
Замена
M. Ilievski
️️️️
Я. Месанович
41'
Желтая карточка
Я. Месанович
Желтая карточка
Д. Флорес
40'
36'
Желтая карточка
B. Melnyk
Желтая карточка
С. Шен
36'
ГОЛ! 1:1!
Н. Серафимов
Пас отдал
Ж. Калмар
28'
Замена
L. Szabo
️️️️
М. Карамоко
24'
19'
Желтая карточка
Д. Камай
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Камай
Пас отдал
Б. Ципетич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
1
Балаж Тот
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Кишварда
12
Даниэль Петкович
ВР
42
Tibor Lippai
ЦЗ
3
Александар Йовичич
ЦЗ
4
Бранимир Ципетич
ЦЗ
10
Дритон Камай
ЛВ
14
Bogdan Melnyk
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
10
K. Vida
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Фехервар
3
Kasper Larsen
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
17
L. Szabo
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
Кишварда
1
Marcell Kovács
ВР
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
15
Imre Széles
ЦЗ
8
Бобан Николов
ЦП
11
Lucas Marcolini
ЦП
14
Mario Ilievski
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
9
R. Makowski
ЦФ
17
Norbert Balogh
ЦФ
3-3-1-4
33
Беше
31
Серафимов
44
1
Тот
20
Флорес
13
Калмар
17
Шен
9
Карамоко
14
Чонгваи
19
Кодро
77
3-1-2-4
12
Петкович
42
3
Йовичич
4
Ципетич
14
23
Этвеш
10
Камай
20
4
27
Месанович
10
77
3
3
77
9
Карамоко
17
17
9
Карамоко
23
Этвеш
15
15
23
Этвеш
4
Ципетич
8
Николов
8
Николов
4
Ципетич
27
Месанович
14
14
27
Месанович
4
9
9
4
10
17
17
10
Остались в запасе
Фехервар
Кишварда
12
Franck Bambock
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
17
Marcell Berki
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
1
Marcell Kovács
ВР
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
11
Lucas Marcolini
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Остались в запасе
12
Franck Bambock
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
18
Bence Kovács
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
17
Marcell Berki
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcell Kovács
ВР
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
11
Lucas Marcolini
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Габор Эрош
Статистика матча Фехервар - Кишварда
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
- : -
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
1 : 1
18.10.2026
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