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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кишварда - Ференцварош
Кишварда - Ференцварош: обзор матча 03 февраля 2024
Кишварда
03.02.2024, суббота, 17:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
1 : 3
Завершен
Ференцварош
65'
Я. Месанович
42'
М. Абу Фани
61'
С. Лончар
69'
А. Пешич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кишварда - Ференцварош
90'
+2
Замена
Э. Севикян
️️️️
К. Закариассен
79'
Замена
Б. Варга
️️️️
А. Пешич
79'
Замена
Б. Катона
️️️️
М. Абу Фани
Замена
R. Stefan
️️️️
Б. Ципетич
72'
Замена
N. Balogh
️️️️
Б. Николов
72'
72'
Замена
К. Кодро
️️️️
С. Лончар
69'
ГОЛ! 1:3!
А. Пешич
Замена
M. Ilievski
️️️️
Я. Месанович
66'
Замена
B. Melnyk
️️️️
L. Marcolini
66'
Замена
А. Филипович
️️️️
R. Makowski
66'
ГОЛ! 1:2!
Я. Месанович
Пас отдал
Б. Николов
65'
61'
ГОЛ! 0:2!
С. Лончар
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Абу Фани
32'
Желтая карточка
М. Абу Фани
Желтая карточка
Б. Матич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кишварда
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Бранимир Ципетич
ЦЗ
15
Imre Széles
ЦЗ
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
10
Дритон Камай
ЛВ
4
Бернардо Матич
ОП
8
Бобан Николов
ЦП
11
Lucas Marcolini
(К)
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
9
R. Makowski
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Кишварда
1
Marcell Kovács
ВР
42
Tibor Lippai
ЦЗ
44
Raúl Stefan
ЦЗ
14
Bogdan Melnyk
ЦП
14
Mario Ilievski
ЦП
11
Андрия Филипович
ПВ
2
Enes Alic
ЦФ
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
17
Ádám Czékus
ЦФ
17
Norbert Balogh
ЦФ
27
Miloš Spasić
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
54
Dhônata Tavares de Oliveira
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
76
Кристиан Лизтес
АП
55
Балинт Катона
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Петкович
4
Ципетич
15
18
4
Матич
8
Николов
11
10
Камай
23
Этвеш
27
Месанович
9
3-1-4-1-1
90
Дибус
44
Аанеба
2
Уинго
2
Рамирес
80
Майга
10
Лончар
16
Закариассен
25
Макрецкис
15
Абу Фани
10
Маркиньос
8
Пешич
4
Ципетич
44
44
4
Ципетич
11
14
14
11
27
Месанович
14
14
27
Месанович
9
11
Филипович
11
Филипович
9
8
Николов
17
17
8
Николов
15
Абу Фани
55
Катона
55
Катона
15
Абу Фани
16
Закариассен
19
Севикян
19
Севикян
16
Закариассен
8
Пешич
19
Варга
19
Варга
8
Пешич
10
Лончар
19
Кодро
19
Кодро
10
Лончар
Остались в запасе
Кишварда
Ференцварош
1
Marcell Kovács
ВР
42
Tibor Lippai
ЦЗ
2
Enes Alic
ЦФ
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
17
Ádám Czékus
ЦФ
27
Miloš Spasić
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
54
Dhônata Tavares de Oliveira
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
76
Кристиан Лизтес
АП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
1
Marcell Kovács
ВР
42
Tibor Lippai
ЦЗ
2
Enes Alic
ЦФ
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
17
Ádám Czékus
ЦФ
27
Miloš Spasić
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
54
Dhônata Tavares de Oliveira
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
76
Кристиан Лизтес
АП
Главный тренер
Габор Эрош
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Кишварда - Ференцварош
1
1
Всего ударов по воротам
16
20
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
9
Офсайды
1
4
Количество передач
286
521
Сейвы
3
3
Точность передач %
69
84
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
- : -
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
1 : 1
18.10.2026
Ференцварош
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
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