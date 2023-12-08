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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Академия Пушкаша - Кечкемет
Академия Пушкаша - Кечкемет: обзор матча 08 декабря 2023
Академия Пушкаша
08.12.2023, пятница, 22:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
3 : 0
Завершен
Кечкемет
22'
Л. Колли
69'
Ж. Надь
89'
Ж. Надь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Академия Пушкаша - Кечкемет
ГОЛ! 3:0!
Ж. Надь
89'
Пенальти не реализован!
Ж. Надь
89'
89'
Замена
B. Kiss
️️️️
К. Хорват
Замена
Ж. Грубер
️️️️
Л. Колли
85'
Замена
J. Plsek
️️️️
J. Levi
80'
Замена
L. Slagveer
️️️️
М. Сойсало
80'
Желтая карточка
М. Сойсало
73'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Надь
Пас отдал
J. Levi
69'
54'
Желтая карточка
L. Vágó
46'
Замена
D. Zsótér
️️️️
М. Месхи
27'
Желтая карточка
К. Хорват
ГОЛ! 1:0!
Л. Колли
Пас отдал
М. Корбу
22'
Желтая карточка
A. Favorov
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академия Пушкаша
22
Roland Szolnoki
(К)
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
20
Микаэль Сойсало
ПВ
1
Tamás Markek
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
26
Корнель Сюч
ЦЗ
20
Matheus Leoni
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
16
Levente Vágó
(К)
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
57
Otto John
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Академия Пушкаша
24
Barna Pál
ЦЗ
26
Ádám Umathum
ЦЗ
74
Martin Auerbach
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
11
Luciano Slagveer
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
60
Oleg Yablonski
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Кечкемет
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
54
Olivér Nagy
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
10
Bence Kiss
ЦП
8
Bence Banó-Szabó
ЦП
29
Barna Tóth
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
70
Dávid Artner
ЦФ
3-2-1-4
33
19
18
Надь
94
Стронати
23
Масейрас
20
Сойсало
1
9
Колли
10
17
Корбу
3-3-2-2
20
20
26
Сюч
20
15
32
Месхи
4
16
11
Хорват
11
57
20
Сойсало
11
11
20
Сойсало
10
23
23
10
9
Колли
30
Грубер
30
Грубер
9
Колли
11
Хорват
10
10
11
Хорват
32
Месхи
27
27
32
Месхи
Остались в запасе
Академия Пушкаша
Кечкемет
24
Barna Pál
ЦЗ
26
Ádám Umathum
ЦЗ
74
Martin Auerbach
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
60
Oleg Yablonski
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
54
Olivér Nagy
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
8
Bence Banó-Szabó
ЦП
29
Barna Tóth
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
70
Dávid Artner
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Остались в запасе
24
Barna Pál
ЦЗ
26
Ádám Umathum
ЦЗ
74
Martin Auerbach
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
60
Oleg Yablonski
ЦФ
Остались в запасе
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
54
Olivér Nagy
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
8
Bence Banó-Szabó
ЦП
29
Barna Tóth
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
14
Kolos Kovacs
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
70
Dávid Artner
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Иштван Сабо
Статистика матча Академия Пушкаша - Кечкемет
2
2
Всего ударов по воротам
9
2
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
5
Офсайды
0
4
Количество передач
222
153
Сейвы
1
3
Точность передач %
78
75
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
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