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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Фехервар - Кечкемет
Фехервар - Кечкемет: обзор матча 26 ноября 2023
Фехервар
26.11.2023, воскресенье, 21:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
3 : 3
Завершен
Кечкемет
11'
M. Katona
61'
M. Katona
90+1'
M. Katona
9'
Г. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фехервар - Кечкемет
90'
+4
Желтая карточка
A. Szabó
ГОЛ! 3:1!
M. Katona
90'
+1
Замена
R. Pinto
️️️️
Т. Кристенсен
90'
75'
Замена
М. Месхи
️️️️
L. Vágó
72'
Желтая карточка
К. Сюч
65'
Желтая карточка
D. Zsótér
62'
Замена
M. Leoni
️️️️
B. Tóth
ГОЛ! 2:1!
M. Katona
Пас отдал
Л. Кастрати
61'
Замена
М. Карамоко
️️️️
К. Кодро
58'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
Б. Беше
58'
34'
Желтая карточка
Г. Салаи
Замена
Д. Флорес
️️️️
Ж. Калмар
32'
ГОЛ! 1:1!
M. Katona
Пас отдал
С. Шен
11'
9'
ГОЛ! 0:1!
Г. Салаи
Пас отдал
M. Zeke
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
1
Балаж Тот
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
14
Арон Чонгваи
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
17
L. Szabo
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
26
Корнель Сюч
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
16
Levente Vágó
ЦП
13
Сома Шуходовски
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
29
Barna Tóth
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Фехервар
51
Roland Gergely
ВР
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
20
Дейби Флорес
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
63
Dániel Kovács
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Кечкемет
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
20
Matheus Leoni
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
3-3-1-4
33
Беше
31
Серафимов
44
1
Тот
13
Калмар
10
Кристенсен
17
Шен
14
Чонгваи
19
Кодро
17
77
3-2-3-2
20
26
Сюч
20
4
15
22
Салаи
16
13
Шуходовски
11
Хорват
27
29
13
Калмар
20
Флорес
20
Флорес
13
Калмар
10
Кристенсен
21
21
10
Кристенсен
33
Беше
10
Кастрати
10
Кастрати
33
Беше
19
Кодро
9
Карамоко
9
Карамоко
19
Кодро
29
20
20
29
16
32
Месхи
32
Месхи
16
Остались в запасе
Фехервар
Кечкемет
51
Roland Gergely
ВР
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Остались в запасе
51
Roland Gergely
ВР
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
Остались в запасе
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Иштван Сабо
Статистика матча Фехервар - Кечкемет
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
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