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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кечкемет - Ференцварош
Кечкемет - Ференцварош: обзор матча 05 ноября 2023
Кечкемет
05.11.2023, воскресенье, 16:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
1 : 1
Завершен
Ференцварош
33'
К. Хорват (П)
69'
К. Лизтес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кечкемет - Ференцварош
Желтая карточка
M. Májer
90'
+8
Замена
M. Leoni
️️️️
К. Хорват
90'
+6
76'
Замена
Т. Нгуэн
️️️️
Ч. Макрецкис
Замена
M. Májer
️️️️
O. John
74'
Замена
М. Месхи
️️️️
D. Zsótér
74'
71'
Желтая карточка
К. Лизтес
Желтая карточка
M. Zeke
70'
69'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Лизтес
64'
Замена
О. Квабена
️️️️
А. Пешич
57'
Желтая карточка
Ч. Макрецкис
Желтая карточка
Г. Салаи
56'
Желтая карточка
O. John
52'
46'
Замена
К. Лизтес
️️️️
А. Траоре
46'
Замена
Д. Зигер
️️️️
А. Эсити
46'
Замена
Э. Чивич
️️️️
К. Рамирес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Хорват
33'
Желтая карточка
L. Vágó
27'
23'
Желтая карточка
А. Эсити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
20
Márió Zeke
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
26
Корнель Сюч
ЦЗ
11
Кристофер Хорват
ЦП
16
Levente Vágó
ЦП
27
Donát Zsótér
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Кечкемет
24
Tamás Fadgyas
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
20
Matheus Leoni
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
9
Milán Májer
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
14
Амер Гояк
АП
18
Овусу Квабена
ЦФ
3-2-2-3
20
22
Салаи
15
26
Сюч
4
20
11
Хорват
16
57
7
27
4-3-1-2
90
Дибус
21
Ботка
14
Абена
3
Ммае
2
Рамирес
25
Макрецкис
13
Эсити
16
Закариассен
10
Маркиньос
14
Траоре
8
Пешич
11
Хорват
20
20
11
Хорват
27
32
Месхи
32
Месхи
27
57
9
9
57
2
Рамирес
77
Чивич
77
Чивич
2
Рамирес
13
Эсити
18
Зигер
18
Зигер
13
Эсити
14
Траоре
76
Лизтес
76
Лизтес
14
Траоре
25
Макрецкис
93
Нгуэн
93
Нгуэн
25
Макрецкис
8
Пешич
18
Квабена
18
Квабена
8
Пешич
Остались в запасе
Кечкемет
Ференцварош
24
Tamás Fadgyas
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
14
Амер Гояк
АП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
24
Tamás Fadgyas
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
14
Амер Гояк
АП
Главный тренер
Иштван Сабо
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Кечкемет - Ференцварош
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Информация о матче
Главный судья:
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