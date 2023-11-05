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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кишварда - Залаэгерсег
Кишварда - Залаэгерсег: обзор матча 05 ноября 2023
Кишварда
05.11.2023, воскресенье, 14:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
0 : 1
Завершен
Залаэгерсег
74'
M. Sajbán
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кишварда - Залаэгерсег
Желтая карточка
B. Melnyk
85'
Замена
Á. Czékus
️️️️
N. Balogh
85'
Замена
M. Ilievski
️️️️
J. Navrátil
77'
74'
ГОЛ! 0:1!
M. Sajbán
Замена
R. Makowski
️️️️
Б. Николов
71'
Замена
K. Vida
️️️️
Д. Камай
71'
57'
Замена
A. Huszti
️️️️
Т. Тодороски
46'
Замена
Y. Croizet
️️️️
S. Medgyes
46'
Замена
A. Mance
️️️️
D. Németh
41'
Желтая карточка
S. Medgyes
7'
Желтая карточка
Т. Тодороски
Желтая карточка
Б. Этвеш
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кишварда
1
Marcell Kovács
ВР
4
Бранимир Ципетич
ЦЗ
3
Александар Йовичич
ЦЗ
15
Imre Széles
ЦЗ
10
Дритон Камай
ЛВ
8
Бобан Николов
ЦП
14
Bogdan Melnyk
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
17
Norbert Balogh
ЦФ
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Залаэгерсег
32
Dávid Dombó
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
21
Dániel Csóka
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
27
Бенце Беди
ЦП
8
István Soltész
ЦП
9
Máté Sajbán
ЦФ
8
Norbert Szendrei
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Кишварда
12
Даниэль Петкович
ВР
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
42
Tibor Lippai
ЦЗ
44
Raúl Stefan
ЦЗ
14
Mario Ilievski
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
9
R. Makowski
ЦФ
10
K. Vida
ЦФ
17
Ádám Czékus
ЦФ
Залаэгерсег
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
6
Gergely Mim
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
18
Bojan Sanković
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
18
András Huszti
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
9
Antonio Mance
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
3-2-2-3
1
4
Ципетич
3
Йовичич
15
8
Николов
14
10
Камай
23
Этвеш
2
20
17
4-2-4
32
30
Тодороски
21
23
41
Эвангелу
27
Беди
8
97
33
8
9
20
14
14
20
8
Николов
9
9
8
Николов
10
Камай
10
10
10
Камай
17
17
17
17
30
Тодороски
18
18
30
Тодороски
23
15
15
23
97
9
9
97
Остались в запасе
Кишварда
Залаэгерсег
12
Даниэль Петкович
ВР
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
42
Tibor Lippai
ЦЗ
44
Raúl Stefan
ЦЗ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
6
Gergely Mim
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
18
Bojan Sanković
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
42
Tibor Lippai
ЦЗ
44
Raúl Stefan
ЦЗ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Остались в запасе
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
6
Gergely Mim
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
18
Bojan Sanković
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Главный тренер
Габор Мартон
Статистика матча Кишварда - Залаэгерсег
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
- : -
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
1 : 1
18.10.2026
Ференцварош
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Информация о матче
Главный судья:
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