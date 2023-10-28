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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кечкемет - Залаэгерсег
Кечкемет - Залаэгерсег: обзор матча 28 октября 2023
Кечкемет
28.10.2023, суббота, 13:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
3 : 1
Завершен
Залаэгерсег
36'
B. Tóth
45+5'
A. Szabó
73'
M. Zeke
82'
A. Mance (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кечкемет - Залаэгерсег
Замена
O. John
️️️️
К. Хорват
90'
+6
87'
Желтая карточка
A. Huszti
82'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
A. Mance
79'
Замена
D. Németh
️️️️
B. Kovács
ГОЛ! 3:0!
M. Zeke
73'
Замена
D. Zsótér
️️️️
С. Шуходовски
67'
Замена
M. Zeke
️️️️
M. Leoni
67'
Желтая карточка
M. Leoni
57'
46'
Замена
A. Huszti
️️️️
Т. Тодороски
ГОЛ! 2:0!
A. Szabó
Пас отдал
К. Хорват
45'
+5
45'
+2
Желтая карточка
O. Safronov
ГОЛ! 1:0!
B. Tóth
Пас отдал
К. Хорват
36'
Желтая карточка
B. Tóth
27'
Желтая карточка
С. Шуходовски
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
26
Корнель Сюч
ЦЗ
20
Matheus Leoni
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
16
Levente Vágó
ЦП
13
Сома Шуходовски
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
29
Barna Tóth
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Залаэгерсег
32
Dávid Dombó
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
71
Dominik Csoka
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
9
Antonio Mance
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
8
Norbert Szendrei
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Кечкемет
24
Tamás Fadgyas
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
10
Bence Kiss
ЦП
70
Dávid Artner
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
27
Donát Zsótér
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
Залаэгерсег
55
Жомбор Сенко
ВР
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
18
András Huszti
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
3-3-3-1
20
4
26
Сюч
20
15
32
Месхи
22
Салаи
16
13
Шуходовски
11
Хорват
29
2-4-4
32
30
Тодороски
41
Эвангелу
11
70
27
Беди
71
15
8
33
9
20
20
20
20
11
Хорват
57
57
11
Хорват
13
Шуходовски
27
27
13
Шуходовски
30
Тодороски
18
18
30
Тодороски
9
9
11
97
97
11
Остались в запасе
Кечкемет
Залаэгерсег
24
Tamás Fadgyas
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
10
Bence Kiss
ЦП
70
Dávid Artner
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
55
Жомбор Сенко
ВР
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Остались в запасе
24
Tamás Fadgyas
ВР
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
10
Bence Kiss
ЦП
70
Dávid Artner
ЦФ
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
Остались в запасе
55
Жомбор Сенко
ВР
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Главный тренер
Габор Мартон
Статистика матча Кечкемет - Залаэгерсег
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Информация о матче
Главный судья:
Посещаемость:
2487
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