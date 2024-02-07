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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кишварда - Фехервар
Кишварда - Фехервар: обзор матча 07 февраля 2024
Кишварда
07.02.2024, среда, 19:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
1 : 2
Завершен
Фехервар
87'
K. Larsen (АГ)
56'
N. Gradišar
82'
Н. Стефанелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кишварда - Фехервар
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
K. Larsen
87'
Желтая карточка
B. Melnyk
85'
Замена
M. Ilievski
️️️️
Я. Месанович
85'
Замена
E. Alic
️️️️
K. Körmendi
85'
84'
Желтая карточка
T. Vid Tóth
82'
ГОЛ! 0:2!
Н. Стефанелли
Пас отдал
Б. Беше
79'
Замена
А. Чонгваи
️️️️
Д. Зигер
79'
Замена
K. Larsen
️️️️
M. Katona
Замена
M. Spasić
️️️️
J. Navrátil
70'
Замена
А. Филипович
️️️️
Д. Камай
70'
Замена
R. Makowski
️️️️
Б. Этвеш
70'
64'
Замена
T. Vid Tóth
️️️️
N. Gradišar
56'
ГОЛ! 0:1!
N. Gradišar
Пас отдал
Б. Беше
56'
Замена
Н. Стефанелли
️️️️
Л. Кастрати
Желтая карточка
Б. Николов
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кишварда
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Бранимир Ципетич
ЦЗ
3
Александар Йовичич
ЦЗ
15
Imre Széles
ЦЗ
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
10
Дритон Камай
ЛВ
14
Bogdan Melnyk
(К)
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Фехервар
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
(К)
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
18
Давид Зигер
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Балаж Тот
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
19
Nejc Gradišar
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Кишварда
1
Marcell Kovács
ВР
44
Raúl Stefan
ЦЗ
4
Бернардо Матич
ОП
14
Mario Ilievski
ЦП
11
Lucas Marcolini
ЦП
11
Андрия Филипович
ПВ
2
Enes Alic
ЦФ
27
Miloš Spasić
ЦФ
17
Ádám Czékus
ЦФ
17
Norbert Balogh
ЦФ
9
R. Makowski
ЦФ
Фехервар
34
Tamás Fodor-Papp
ВР
20
Mario Simut
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
17
Milán Pető
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
17
Marcell Berki
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
4-2-2-2
12
Петкович
4
Ципетич
15
18
3
Йовичич
14
8
Николов
10
Камай
23
Этвеш
27
Месанович
20
4-3-2-2
4
Шпандлер
31
Серафимов
44
33
Беше
18
Зигер
10
Кристенсен
1
Тот
10
Кастрати
17
Шен
77
19
27
Месанович
14
14
27
Месанович
10
Камай
11
Филипович
11
Филипович
10
Камай
18
2
2
18
20
27
27
20
23
Этвеш
9
9
23
Этвеш
77
3
3
77
19
71
71
19
10
Кастрати
34
Стефанелли
34
Стефанелли
10
Кастрати
18
Зигер
14
Чонгваи
14
Чонгваи
18
Зигер
Остались в запасе
Кишварда
Фехервар
1
Marcell Kovács
ВР
44
Raúl Stefan
ЦЗ
4
Бернардо Матич
ОП
11
Lucas Marcolini
ЦП
17
Ádám Czékus
ЦФ
17
Norbert Balogh
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
34
Tamás Fodor-Papp
ВР
20
Mario Simut
ЦЗ
17
Milán Pető
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
17
Marcell Berki
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
1
Marcell Kovács
ВР
44
Raúl Stefan
ЦЗ
4
Бернардо Матич
ОП
11
Lucas Marcolini
ЦП
17
Ádám Czékus
ЦФ
17
Norbert Balogh
ЦФ
Остались в запасе
34
Tamás Fodor-Papp
ВР
20
Mario Simut
ЦЗ
17
Milán Pető
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
17
Marcell Berki
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Кишварда - Фехервар
2
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
14
Офсайды
3
2
Количество передач
376
374
Сейвы
4
2
Точность передач %
70
72
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
- : -
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
1 : 1
18.10.2026
Ференцварош
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
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