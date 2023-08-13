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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Кечкемет - Фехервар
Кечкемет - Фехервар: обзор матча 13 августа 2023
Кечкемет
13.08.2023, воскресенье, 22:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
1 : 0
Завершен
Фехервар
34'
Г. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кечкемет - Фехервар
Желтая карточка
К. Хорват
90'
+5
Желтая карточка
M. Leoni
90'
88'
Желтая карточка
Ч. Шпандлер
88'
Замена
А. Фиола
️️️️
А. Чонгваи
Замена
К. Сюч
️️️️
M. Májer
81'
Желтая карточка
B. Varga
80'
75'
Замена
L. Szabo
️️️️
M. Zeke
Желтая карточка
K. Nagy
68'
Замена
М. Месхи
️️️️
L. Vágó
62'
Замена
К. Хорват
️️️️
B. Kiss
62'
54'
Замена
Ж. Калмар
️️️️
M. Katona
54'
Замена
М. Карамоко
️️️️
Л. Кастрати
34'
Желтая карточка
M. Zeke
ГОЛ! 1:0!
Г. Салаи
34'
Желтая карточка
Г. Салаи
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кечкемет
20
Bence Varga
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
15
Csaba Belényesi
ЦЗ
20
Matheus Leoni
ЦЗ
16
Levente Vágó
ЦП
10
Bence Kiss
ЦП
13
Сома Шуходовски
ЦП
55
Krisztián Nagy
ЦП
7
Gergő Pálinkás
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
9
Milán Májer
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Фехервар
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
63
Dániel Kovács
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Кечкемет
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
4
Attila Grünwald
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
26
Корнель Сюч
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ОП
11
Кристофер Хорват
ЦП
29
Barna Tóth
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Фехервар
51
Roland Gergely
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
17
L. Szabo
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
3-4-3
20
22
Салаи
15
20
16
13
Шуходовски
55
10
9
57
7
3-2-2-4
4
Шпандлер
31
Серафимов
20
10
Кристенсен
20
Флорес
10
Кастрати
17
Шен
19
Кодро
14
Чонгваи
77
63
9
26
Сюч
26
Сюч
9
16
32
Месхи
32
Месхи
16
10
11
Хорват
11
Хорват
10
14
Чонгваи
5
Фиола
5
Фиола
14
Чонгваи
77
13
Калмар
13
Калмар
77
20
17
17
20
10
Кастрати
9
Карамоко
9
Карамоко
10
Кастрати
Остались в запасе
Кечкемет
Фехервар
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
4
Attila Grünwald
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
29
Barna Tóth
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
51
Roland Gergely
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
33
Lyes Houri
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
24
Tamás Fadgyas
ВР
46
Roland Kersák
ВР
4
Attila Grünwald
ЦЗ
6
Levente Katona
ЦЗ
54
Olivér Nagy
ЦЗ
4
Alex Szabó
ЦЗ
29
Barna Tóth
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Остались в запасе
51
Roland Gergely
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
33
Lyes Houri
ЦФ
Главный тренер
Иштван Сабо
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Кечкемет - Фехервар
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Пакш
1 : 1
23.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кечкемет
0 : 1
16.05.2025
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
МТК
2 : 1
10.05.2025
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Кечкемет
2 : 2
04.05.2025
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Залаэгерсег
0 : 0
27.04.2025
Кечкемет
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
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