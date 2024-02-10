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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Явор - Партизан
Явор - Партизан: обзор матча 10 февраля 2024
Явор
10.02.2024, суббота, 16:00
Сербия. Суперлига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Партизан
62'
М. Салданья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Явор - Партизан
Замена
L. Mićić
️️️️
D. Dolmagić
80'
80'
Замена
З. Шехович
️️️️
М. Салданья
77'
Вторая желтая
Н. Антич
Желтая карточка
Л. Раткович
70'
62'
ГОЛ! 0:1!
М. Салданья
Пас отдал
Н. Николич
62'
Замена
К. Северина
️️️️
А. Калулу
62'
Замена
Н. Николич
️️️️
Б. Натхо
Замена
Л. Раткович
️️️️
B. Loue
57'
Желтая карточка
S. Milošević
54'
48'
Желтая карточка
Н. Антич
Замена
S. Marjanović
️️️️
B. Doucoure
33'
Желтая карточка
B. Doucoure
29'
27'
Желтая карточка
Л. Овусу
26'
Желтая карточка
Б. Натхо
Желтая карточка
Б. Копитович
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Неманья Милетич
(К)
ЛЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
4
Leandro
ЦЗ
11
Stefan Milošević
ЦЗ
19
Boubacari Doucoure
ЦП
18
Luka Gojković
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
27
Bayere Loue
ЦФ
12
Радивой Босич
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
(К)
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Игор Дуляй
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
21
Nikola Popović
ВР
3
Milan Obradović
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
5
Stefan Marjanović
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
27
Лука Раткович
ЦФ
28
Lazar Mićić
ЦФ
Партизан
31
Милош Крунич
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
8
Матея Степанович
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
11
Ен-Джун Го
ЦП
34
Ксандер Северина
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
3-2-3-2
98
15
Копитович
4
11
3
Милетич
13
19
18
31
12
Босич
27
2-5-3
1
Йованович
15
Маркович
5
Антич
6
Филипович
11
Жахид
15
Калулу
10
Натхо
24
Овусу
20
Салданья
32
Трифунович
2
Стойкович
19
5
5
19
27
27
Раткович
27
Раткович
27
13
28
28
13
20
Салданья
3
Шехович
3
Шехович
20
Салданья
15
Калулу
34
Северина
34
Северина
15
Калулу
10
Натхо
23
Николич
23
Николич
10
Натхо
Остались в запасе
Явор
Партизан
1
Lazar Raičević
ВР
21
Nikola Popović
ВР
3
Milan Obradović
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
24
Luka Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
31
Милош Крунич
ВР
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
8
Матея Степанович
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
11
Ен-Джун Го
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Игор Дуляй
Остались в запасе
1
Lazar Raičević
ВР
21
Nikola Popović
ВР
3
Milan Obradović
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
24
Luka Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
Остались в запасе
31
Милош Крунич
ВР
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
8
Матея Степанович
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
11
Ен-Джун Го
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Игор Дуляй
Статистика матча Явор - Партизан
5
1
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
17
15
Офсайды
3
1
Количество передач
311
328
Сейвы
0
3
Точность передач %
65
67
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
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