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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Радник - Чукарички
Радник - Чукарички: обзор матча 09 февраля 2024
Радник
09.02.2024, пятница, 17:30
Сербия. Суперлига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Чукарички
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радник - Чукарички
80'
Замена
A. Janković
️️️️
Đ. Ivanović
74'
Замена
L. Stojanovic
️️️️
Л. Аджич
Замена
M. Gasic
️️️️
Э. Рустемович
57'
Замена
D. Šovšić
️️️️
M. Vranjanin
46'
15'
Желтая карточка
О. Враньеш
14'
Желтая карточка
Б. Ковачевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радник
99
Stefan Ranđelović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
5
Ilija Miličević
ЦЗ
44
Эдин Рустемович
ЦП
37
Mihailo Oreščanin
(К)
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
37
Sadick Abubakar
ЦФ
50
Lazar Jovanović
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Чукарички
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
14
Боян Ковачевич
ЦП
9
Đorđe Ivanović
ЦП
66
Miladin Stevanović
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
5
Marko Docić
(К)
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
20
Damir Šovšić
ЦП
66
Mateja Gasic
ЦП
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
7
Dženan Zajmović
ЦФ
11
B. Duronjic
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
Чукарички
12
Лазар Каличанин
ВР
70
Yoo Ji-Woon
ЦЗ
15
Лука Суботич
ЦЗ
7
Bojica Nikčević
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
19
Виктор Роган
ЦФ
10
Uroš Miladinović
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
99
Mello Vinicius
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
2-3-5
99
9
5
44
Рустемович
37
4
50
6
4
8
37
2-3-5
22
Враньеш
33
Йованович
9
Аджич
14
Ковачевич
9
14
Ковач
5
72
24
45
6
20
20
6
44
Рустемович
66
66
44
Рустемович
9
Аджич
10
10
9
Аджич
9
40
40
9
Остались в запасе
Радник
Чукарички
12
Vuk Vukadinović
ВР
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
7
Dženan Zajmović
ЦФ
11
B. Duronjic
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
12
Лазар Каличанин
ВР
70
Yoo Ji-Woon
ЦЗ
15
Лука Суботич
ЦЗ
7
Bojica Nikčević
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
19
Виктор Роган
ЦФ
10
Uroš Miladinović
ЦФ
99
Mello Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
12
Vuk Vukadinović
ВР
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
7
Dženan Zajmović
ЦФ
11
B. Duronjic
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
Остались в запасе
12
Лазар Каличанин
ВР
70
Yoo Ji-Woon
ЦЗ
15
Лука Суботич
ЦЗ
7
Bojica Nikčević
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
19
Виктор Роган
ЦФ
10
Uroš Miladinović
ЦФ
99
Mello Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Радник - Чукарички
2
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
15
Офсайды
0
1
Количество передач
372
371
Сейвы
2
4
Точность передач %
71
74
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Матчи команд
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 12 тур
Радник
3 : 0
16.10.2026
Раднички
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
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