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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ТСЦ Бачка Топола - Явор
ТСЦ Бачка Топола - Явор: обзор матча 18 декабря 2023
ТСЦ Бачка Топола
18.12.2023, понедельник, 18:00
Сербия. Суперлига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Явор
28'
И. Джаковац
45+2'
М. Раконьяц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ТСЦ Бачка Топола - Явор
88'
Замена
Л. Раткович
️️️️
Р. Босич
88'
Замена
Z. Petrović
️️️️
L. Gojković
Замена
Б. Шош
️️️️
М. Цветкович
85'
83'
Замена
E. Silva
️️️️
I. Tanko
Замена
А. Чиркович
️️️️
С. Йованович
75'
Замена
П. Станич
️️️️
И. Джаковац
75'
69'
Желтая карточка
Б. Копитович
66'
Замена
B. Loue
️️️️
P. Gigic
Замена
У. Милованович
️️️️
М. Раконьяц
62'
ГОЛ! 2:0!
М. Раконьяц
Пас отдал
С. Йованович
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
И. Джаковац
Пас отдал
М. Раконьяц
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
17
Горан Антонич
(К)
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
7
Милан Радин
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
8
Саша Йованович
ПВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Неманья Милетич
(К)
ЛЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
18
Luka Gojković
ЦП
9
Ibrahim Tanko
ЦП
19
Boubacari Doucoure
ЦП
12
Радивой Босич
ЦФ
37
Petar Gigic
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
10
Милош Вулич
ЦП
33
Никола Кувельич
ЦП
14
Петар Станич
АП
18
Урош Милованович
ЦФ
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
6
Djordje Skoko
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
20
Aleksa Radonjić
ЦП
27
Bayere Loue
ЦФ
25
Johnson Amuzu Kofi
ЦФ
27
Лука Раткович
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Илич
17
Антонич
4
Крстич
15
Калушич
3
Петрович
44
Цветкович
7
Радин
35
Джаковац
19
Милосавлевич
8
Йованович
77
Раконьяц
3-2-3-2
98
3
22
13
15
Копитович
3
Милетич
18
9
19
37
12
Босич
35
Джаковац
14
Станич
14
Станич
35
Джаковац
44
Цветкович
88
Шош
88
Шош
44
Цветкович
8
Йованович
32
Чиркович
32
Чиркович
8
Йованович
77
Раконьяц
18
Милованович
18
Милованович
77
Раконьяц
18
80
80
18
9
19
19
9
37
27
27
37
12
Босич
27
Раткович
27
Раткович
12
Босич
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
Явор
1
Никола Шимич
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
10
Милош Вулич
ЦП
33
Никола Кувельич
ЦП
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
Главный тренер
Жарко Лазетич
1
Lazar Raičević
ВР
6
Djordje Skoko
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
20
Aleksa Radonjić
ЦП
25
Johnson Amuzu Kofi
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
10
Милош Вулич
ЦП
33
Никола Кувельич
ЦП
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
Остались в запасе
1
Lazar Raičević
ВР
6
Djordje Skoko
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
20
Aleksa Radonjić
ЦП
25
Johnson Amuzu Kofi
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Явор
1
Всего ударов по воротам
6
1
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
7
6
Офсайды
1
1
Количество передач
344
109
Сейвы
1
1
Точность передач %
87
66
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Матчи команд
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
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