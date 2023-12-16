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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Партизан - Раднички 1923
Партизан - Раднички 1923: обзор матча 16 декабря 2023
Партизан
16.12.2023, суббота, 20:30
Сербия. Суперлига, 19 тур
3 : 3
Завершен
Раднички 1923
39'
М. Салданья
44'
Б. Натхо
88'
К. Белич
7'
M. Gluščević
16'
Ч. Жоффри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизан - Раднички 1923
90'
+2
Желтая карточка
I. Jude Anthony
Желтая карточка
Н. Николич
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
К. Белич
Пас отдал
М. Салданья
88'
84'
Желтая карточка
M. Ristic
Замена
Н. Трифунович
️️️️
С. Саничанин
82'
Замена
К. Белич
️️️️
Б. Натхо
70'
Замена
К. Северина
️️️️
А. Калулу
70'
45'
+1
Желтая карточка
K. Bevis
ГОЛ! 2:2!
Б. Натхо
44'
43'
Желтая карточка
M. Mitrović
ГОЛ! 1:2!
М. Салданья
Пас отдал
А. Калулу
39'
Замена
Н. Николич
️️️️
К. Мениг
29'
16'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Жоффри
Пас отдал
B. Adžić
7'
ГОЛ! 0:1!
M. Gluščević
Пас отдал
L. Pecelj
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
(К)
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
15
Альдо Калулу
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Игор Дуляй
Раднички 1923
26
Stojan Leković
ВР
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
32
Bojan Adžić
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
27
M. Ristic
ЦП
55
Стефан Чолович
(К)
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
15
Milan Mitrović
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
17
Кристиян Белич
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
20
Янко Евремович
ПВ
34
Ксандер Северина
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Раднички 1923
14
Slobodan Simović
ЦЗ
13
Branislav Milošević
ЦЗ
5
Vladimir Tomović
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
32
Nikola Bukumira
ЦП
21
Vasilije Đurić
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
9
Milan Vidakov
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
22
Aleksandar Petrović
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Йованович
5
Антич
15
Маркович
6
Саничанин
8
Степанович
15
Калулу
10
Натхо
11
Жахид
11
Мениг
20
Салданья
2
Стойкович
3-3-4
26
20
32
71
27
55
Чолович
10
16
99
Жоффри
19
15
10
Натхо
17
Белич
17
Белич
10
Натхо
15
Калулу
34
Северина
34
Северина
15
Калулу
6
Саничанин
32
Трифунович
32
Трифунович
6
Саничанин
11
Мениг
23
Николич
23
Николич
11
Мениг
Остались в запасе
Партизан
Раднички 1923
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
20
Янко Евремович
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Игор Дуляй
14
Slobodan Simović
ЦЗ
13
Branislav Milošević
ЦЗ
5
Vladimir Tomović
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
32
Nikola Bukumira
ЦП
21
Vasilije Đurić
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
9
Milan Vidakov
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
22
Aleksandar Petrović
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
20
Янко Евремович
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Остались в запасе
14
Slobodan Simović
ЦЗ
13
Branislav Milošević
ЦЗ
5
Vladimir Tomović
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
32
Nikola Bukumira
ЦП
21
Vasilije Đurić
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
9
Milan Vidakov
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
22
Aleksandar Petrović
ЦФ
Главный тренер
Игор Дуляй
Статистика матча Партизан - Раднички 1923
1
4
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
1
1
Нарушения
6
11
Офсайды
2
2
Количество передач
226
228
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
28.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
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