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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Раднички - Партизан
Раднички - Партизан: обзор матча 11 декабря 2023
Раднички
11.12.2023, понедельник, 18:00
Сербия. Суперлига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Партизан
67'
S. Petrov (П)
53'
М. Салданья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Раднички - Партизан
Замена
F. Frei
️️️️
L. Jovanović
90'
+2
78'
Замена
К. Мениг
️️️️
А. Калулу
Замена
S. Cvetković
️️️️
Н. Белакович
77'
71'
Замена
Н. Николич
️️️️
Б. Натхо
Желтая карточка
S. Petrov
70'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
S. Petrov
67'
64'
Желтая карточка
С. Саничанин
63'
Замена
А. Шчекич
️️️️
F. Kanoute
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Салданья
Пас отдал
К. Белич
Желтая карточка
A. Vojnović
44'
43'
Желтая карточка
А. Стойкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички
12
Драган Росич
ВР
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
55
David Petrovic
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
27
Александар Месарович
ЦП
21
Vanja Ilić
ЦП
9
S. Petrov
ЦФ
28
A. Pejovic
(К)
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
50
Lazar Jovanović
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Кристиян Белич
ОП
11
Гаяс Жахид
ЦП
10
Бибрас Натхо
(К)
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Игор Дуляй
Раднички
12
Dimitrije Stevanović
ВР
17
Liam Ayad
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
10
Saša Marjanović
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
20
Filip Frei
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
20
Янко Евремович
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
42
Dušan Jovanović
ЦФ
3-2-1-4
12
Росич
3
66
55
27
Месарович
21
10
Белакович
9
50
23
28
3-1-3-3
1
Йованович
6
Саничанин
6
Илич
5
Антич
17
Белич
11
Жахид
10
Натхо
15
Калулу
20
Салданья
6
2
Стойкович
10
Белакович
26
26
10
Белакович
50
20
20
50
6
19
Шчекич
19
Шчекич
6
15
Калулу
11
Мениг
11
Мениг
15
Калулу
10
Натхо
23
Николич
23
Николич
10
Натхо
Остались в запасе
Раднички
Партизан
12
Dimitrije Stevanović
ВР
17
Liam Ayad
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
10
Saša Marjanović
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
18
Pavle Ivelja
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
20
Янко Евремович
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
42
Dušan Jovanović
ЦФ
Главный тренер
Игор Дуляй
Остались в запасе
12
Dimitrije Stevanović
ВР
17
Liam Ayad
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
10
Saša Marjanović
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
18
Pavle Ivelja
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
20
Янко Евремович
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
42
Dušan Jovanović
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Главный тренер
Игор Дуляй
Статистика матча Раднички - Партизан
2
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
10
5
Офсайды
1
0
Количество передач
165
281
Сейвы
2
1
Точность передач %
63
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Раднички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
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