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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Црвена Звезда - Младост
Црвена Звезда - Младост: обзор матча 09 декабря 2023
Црвена Звезда
09.12.2023, суббота, 18:00
Сербия. Суперлига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Младост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Црвена Звезда - Младост
1
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
0
Нарушения
8
8
Количество передач
250
193
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Младост
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Црвена Звезда
5 : 1
18.10.2026
Младост
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