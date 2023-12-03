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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Напредак - Црвена Звезда
Напредак - Црвена Звезда: обзор матча 03 декабря 2023
Напредак
03.12.2023, воскресенье, 17:00
Сербия. Суперлига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Црвена Звезда
7'
П. Олаинка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Напредак - Црвена Звезда
Замена
У. Ненадович
️️️️
U. Ljubomirac
88'
Желтая карточка
F. Jovic
82'
Замена
D. Stoiljković
️️️️
Đ. Jovanović
72'
69'
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
Ж. Крассо
Желтая карточка
N. Vukajlović
57'
7'
ГОЛ! 0:1!
П. Олаинка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Напредак
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
25
Nemanja Đeković
ЦЗ
23
Jovan Marinković
ЦЗ
7
Nikola Vukajlović
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
23
Lazar Zličić
ЦП
27
Uros Ljubomirac
(К)
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
88
Đorđe Jovanović
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
18
Коста Неделькович
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
25
Урош Спайич
(К)
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
22
Лазар Николич
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
11
Йован Миятович
ПВ
14
Осман Букари
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Напредак
24
Никола Стеванович
ЦЗ
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
42
Lazar Pejčić
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
34
Jed Meerholz
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
89
Milan Bojović
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
3
Эдмунд Аддо
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
7
Урош Кабич
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
3-4-4
22
25
23
7
23
27
4
19
17
88
14
3-3-3-1
18
Глазер
18
Неделькович
34
Джига
25
Спайич
22
Николич
22
Мияилович
16
Ин Бом
14
Букари
11
Миятович
99
Олаинка
11
Крассо
88
33
33
88
27
77
Ненадович
77
Ненадович
27
11
Крассо
8
Канга
8
Канга
11
Крассо
Остались в запасе
Напредак
Црвена Звезда
24
Никола Стеванович
ЦЗ
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
42
Lazar Pejčić
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
34
Jed Meerholz
ЦП
89
Milan Bojović
ЦП
10
Branislav Tomić
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
3
Эдмунд Аддо
ОП
42
Кингс Кангва
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
7
Стефан Митрович
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
7
Урош Кабич
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
24
Никола Стеванович
ЦЗ
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
42
Lazar Pejčić
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
34
Jed Meerholz
ЦП
89
Milan Bojović
ЦП
10
Branislav Tomić
ЦФ
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
3
Эдмунд Аддо
ОП
42
Кингс Кангва
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
7
Стефан Митрович
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
7
Урош Кабич
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Напредак - Црвена Звезда
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
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