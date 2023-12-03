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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ТСЦ Бачка Топола - Раднички
ТСЦ Бачка Топола - Раднички: обзор матча 03 декабря 2023
ТСЦ Бачка Топола
03.12.2023, воскресенье, 19:00
Сербия. Суперлига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Раднички
76'
И. Джаковац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ТСЦ Бачка Топола - Раднички
90'
+5
Вторая желтая
V. Ilić
Желтая карточка
М. Радин
90'
+4
90'
+2
Замена
М. Скрбич
️️️️
Н. Белакович
Замена
Б. Шош
️️️️
Н. Петрович
80'
Замена
Г. Антонич
️️️️
У. Милованович
80'
ГОЛ! 1:0!
И. Джаковац
76'
71'
Желтая карточка
Н. Белакович
Желтая карточка
М. Цветкович
71'
71'
Замена
S. Cvetković
️️️️
А. Месарович
Замена
И. Джаковац
️️️️
М. Вулич
61'
59'
Желтая карточка
V. Ilić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
(К)
ЛЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
7
Милан Радин
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
8
Саша Йованович
ПВ
18
Урош Милованович
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Раднички
12
Драган Росич
ВР
55
David Petrovic
ЦЗ
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
21
Vanja Ilić
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
28
A. Pejovic
(К)
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
9
S. Petrov
ЦФ
50
Lazar Jovanović
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
17
Горан Антонич
ЦЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
88
Бенче Шош
ЛВ
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
33
Никола Кувельич
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
14
Петар Станич
АП
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Раднички
12
Dimitrije Stevanović
ВР
10
Saša Marjanović
ЦП
2
Nikola Vlajković
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
8
Gaoussou Traoré
ЦП
3
Andreja Stojanović
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
20
Filip Frei
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
4-3-2-1
30
Илич
3
Петрович
4
Крстич
44
Стойич
44
Цветкович
7
Радин
19
Милосавлевич
10
Вулич
32
Чиркович
8
Йованович
18
Милованович
3-2-1-4
12
Росич
55
3
66
21
27
Месарович
10
Белакович
50
9
23
28
18
Милованович
17
Антонич
17
Антонич
18
Милованович
10
Вулич
35
Джаковац
35
Джаковац
10
Вулич
3
Петрович
88
Шош
88
Шош
3
Петрович
27
Месарович
26
26
27
Месарович
10
Белакович
25
Скрбич
25
Скрбич
10
Белакович
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
Раднички
1
Никола Шимич
ВР
15
Йосип Калушич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
33
Никола Кувельич
ЦП
14
Петар Станич
АП
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
12
Dimitrije Stevanović
ВР
10
Saša Marjanović
ЦП
2
Nikola Vlajković
ЦП
8
Gaoussou Traoré
ЦП
3
Andreja Stojanović
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
20
Filip Frei
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
15
Йосип Калушич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
33
Никола Кувельич
ЦП
14
Петар Станич
АП
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Остались в запасе
12
Dimitrije Stevanović
ВР
10
Saša Marjanović
ЦП
2
Nikola Vlajković
ЦП
8
Gaoussou Traoré
ЦП
3
Andreja Stojanović
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
20
Filip Frei
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Томислав Сивич
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Раднички
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Раднички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
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