Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Младост - Явор
Младост - Явор: обзор матча 06 ноября 2023
Младост
06.11.2023, понедельник, 21:00
Сербия. Суперлига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Явор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Младост - Явор
Желтая карточка
F. Zunic
90'
+3
Желтая карточка
V. Radivojević
84'
73'
Замена
D. Dolmagić
️️️️
S. Milošević
73'
Замена
Z. Petrović
️️️️
L. Gojković
Замена
V. Radivojević
️️️️
P. Friday (pen.)
72'
Замена
N. Leković
️️️️
M. Tomić
64'
Желтая карточка
I. Milošević
62'
48'
Желтая карточка
B. Doucoure
Желтая карточка
M. Tomić
27'
1'
Желтая карточка
L. Gojković
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
4
Ivan Milošević
(К)
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
16
Marko Tomić
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
9
Урош Сремчевич
ЦФ
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
70
Marko Mirić
ЦФ
8
Janko Tumbasević
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Неманья Милетич
(К)
ЛЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
11
Stefan Milošević
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
18
Luka Gojković
ЦП
9
Ibrahim Tanko
ЦП
19
Boubacari Doucoure
ЦП
12
Радивой Босич
ЦФ
37
Petar Gigic
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Младост
99
Zeljko Samčović
ВР
18
F. Zunic
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
6
Djordje Skoko
ЦЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
30
Miloš Adamović
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
25
Johnson Amuzu Kofi
ЦФ
4-1-1-4
1
Стаменкович
30
12
16
4
17
33
Удовичич
9
Сремчевич
8
70
45
3-2-3-2
98
11
3
15
Копитович
2
3
Милетич
18
9
19
37
12
Босич
16
35
35
16
45
27
27
45
11
13
13
11
18
80
80
18
Остались в запасе
Младост
Явор
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
1
Lazar Raičević
ВР
6
Djordje Skoko
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
30
Miloš Adamović
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
25
Johnson Amuzu Kofi
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
Остались в запасе
1
Lazar Raičević
ВР
6
Djordje Skoko
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
30
Miloš Adamović
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
25
Johnson Amuzu Kofi
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Младост - Явор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Младост
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Црвена Звезда
5 : 1
18.10.2026
Младост
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
Все
Младост
Явор
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
«Химки» назвали четырех соперников по зимним сборам, среди них есть клубы из Сербии и РПЛ
2024.12.10 18:29
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
2023.12.16 12:36
1
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
2023.12.16 12:36
1
«Химки» назвали четырех соперников по зимним сборам, среди них есть клубы из Сербии и РПЛ
2024.12.10 18:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+