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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Напредак - ИМТ Белград
Напредак - ИМТ Белград: обзор матча 06 ноября 2023
Напредак
06.11.2023, понедельник, 20:30
Сербия. Суперлига, 14 тур
0 : 4
Завершен
ИМТ Белград
5'
L. Luković
31'
M. Luković (П)
70'
M. Luković
73'
L. Luković
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Напредак - ИМТ Белград
81'
Замена
U. Stamenić
️️️️
V. Radočaj
81'
Замена
N. Kodžić
️️️️
N. Glišić
74'
Замена
V. Živojinović
️️️️
L. Luković
74'
Замена
N. Krstić
️️️️
P. Ćirković
73'
ГОЛ! 0:4!
L. Luković
Пас отдал
А. Зуев
70'
ГОЛ! 0:3!
M. Luković
Пас отдал
M. Delević
66'
Желтая карточка
M. Delević
Замена
S. Babić
️️️️
U. Ljubomirac
62'
Замена
B. Tomić
️️️️
M. Bojović
62'
Желтая карточка
F. Krstic
54'
42'
Желтая карточка
V. Kijevčanin
31'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
M. Luković
5'
ГОЛ! 0:1!
L. Luković
Пас отдал
V. Radočaj
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
24
Никола Стеванович
ЦЗ
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
23
Jovan Marinković
ЦЗ
16
Andrej Blagojević
ЦП
7
Nikola Vukajlović
ЦП
27
Uros Ljubomirac
(К)
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
23
Lazar Zličić
ЦП
89
Milan Bojović
ЦП
88
Đorđe Jovanović
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
7
Nikola Glišić
ЦЗ
23
Milan Delević
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
22
Petar Ćirković
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
5
Veljko Kijevčanin
ЦП
22
Nikola Vukić
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
45
Milos Luković
(К)
ЦФ
8
Luka Luković
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Напредак
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
18
Siniša Babić
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
10
Branislav Tomić
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
ИМТ Белград
12
Aleksandar Knežević
ВР
1
Bojan Vukmirović
ВР
4
Nikola Savić
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
40
Uroš Stamenić
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
29
Nikola Kodžić
ЦП
25
Nikola Krstić
ЦФ
7
Viktor Živojinović
ЦФ
14
Charles Shedrack
ЦФ
3-5-1-1
1
24
Стеванович
4
23
27
4
23
89
7
16
88
4-3-1-2
51
Гордич
23
93
22
7
5
22
27
17
Зуев
8
45
27
18
18
27
89
10
10
89
27
40
40
27
7
29
29
7
22
25
25
22
8
7
7
8
Остались в запасе
Напредак
ИМТ Белград
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
33
Dušan Stoiljković
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
12
Aleksandar Knežević
ВР
1
Bojan Vukmirović
ВР
4
Nikola Savić
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
18
Gabriel Obekpa
ЦП
14
Charles Shedrack
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Остались в запасе
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
33
Dušan Stoiljković
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
Остались в запасе
12
Aleksandar Knežević
ВР
1
Bojan Vukmirović
ВР
4
Nikola Savić
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
18
Gabriel Obekpa
ЦП
14
Charles Shedrack
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Главный тренер
Небойша Яндрич
Статистика матча Напредак - ИМТ Белград
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
ИМТ Белград
2 : 1
27.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Земун
1 : 1
07.11.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
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