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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Црвена Звезда - Радник
Црвена Звезда - Радник: обзор матча 04 ноября 2023
Црвена Звезда
04.11.2023, суббота, 20:00
Сербия. Суперлига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Радник
54'
У. Спайич
90'
К. Гуелор Канга (П)
70'
N. Tomašević
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Радник
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Гуелор Канга
90'
87'
Замена
A. Milić
️️️️
V. Mitošević
83'
Желтая карточка
S. Kocić
83'
Желтая карточка
V. Mitošević
Замена
Х. Ин Бом
️️️️
Ж. Крассо
76'
70'
ГОЛ! 1:1!
N. Tomašević
Пас отдал
V. Mitošević
Замена
О. Букари
️️️️
М. Иванич
60'
ГОЛ! 1:0!
У. Спайич
Пас отдал
К. Кангва
54'
Замена
П. Олаинка
️️️️
Ш. Ндиайе
46'
Замена
М. Родич
️️️️
С. Митрович
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
18
Коста Неделькович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
4
Мирко Иванич
(К)
АП
11
Йован Миятович
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Радник
99
Stefan Ranđelović
ВР
37
Mihailo Oreščanin
(К)
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
66
Mateja Gasic
ЦП
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
17
Srđan Kocić
ЦФ
11
B. Duronjic
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
37
Sadick Abubakar
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
37
Владимир Лучич
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
22
Лазар Николич
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
5
Ilija Miličević
ЦЗ
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
3-2-3-2
18
Глазер
18
Неделькович
25
Спайич
34
Джига
8
Канга
42
Кангва
7
Митрович
4
Иванич
11
Миятович
27
Ндиайе
11
Крассо
3-5
99
37
4
66
11
4
19
37
18
7
Митрович
23
Родич
23
Родич
7
Митрович
11
Крассо
16
Ин Бом
16
Ин Бом
11
Крассо
27
Ндиайе
99
Олаинка
99
Олаинка
27
Ндиайе
4
Иванич
14
Букари
14
Букари
4
Иванич
19
23
23
19
Остались в запасе
Црвена Звезда
Радник
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
22
Лазар Николич
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
37
Владимир Лучич
ЛВ
Главный тренер
Барак Бахар
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
5
Ilija Miličević
ЦЗ
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
22
Лазар Николич
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
37
Владимир Лучич
ЛВ
Остались в запасе
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
5
Ilija Miličević
ЦЗ
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Статистика матча Црвена Звезда - Радник
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 12 тур
Радник
3 : 0
16.10.2026
Раднички
Информация о матче
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