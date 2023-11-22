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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Напредак - Чукарички
Напредак - Чукарички: обзор матча 22 ноября 2023
Напредак
22.11.2023, среда, 18:00
Сербия. Суперлига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Чукарички
38'
L. Zličić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Напредак - Чукарички
Желтая карточка
L. Zličić
81'
Замена
У. Ненадович
️️️️
D. Stoiljković
76'
71'
Замена
В. Йованович
️️️️
О. Враньеш
Замена
B. Tomić
️️️️
Đ. Jovanović
65'
ГОЛ! 1:0!
L. Zličić
Пас отдал
D. Stoiljković
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Напредак
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
25
Nemanja Đeković
(К)
ЦЗ
23
Jovan Marinković
ЦЗ
7
Nikola Vukajlović
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
23
Lazar Zličić
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
88
Đorđe Jovanović
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Чукарички
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
15
Лука Суботич
ЦЗ
7
Bojica Nikčević
ЦП
9
Đorđe Ivanović
ЦП
24
Nenad Filipovic
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
5
Marko Docić
(К)
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
24
Никола Стеванович
ЦЗ
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
16
Andrej Blagojević
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
89
Milan Bojović
ЦП
42
Lazar Pejčić
ЦП
10
Branislav Tomić
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
Чукарички
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
24
Никола Станкович
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
3-4-4
22
25
23
7
23
33
4
17
88
14
19
2-2-5
22
Враньеш
15
Суботич
7
9
14
Ковач
31
Адетунджи
72
5
14
88
10
10
88
33
77
Ненадович
77
Ненадович
33
22
Враньеш
33
Йованович
33
Йованович
22
Враньеш
Остались в запасе
Напредак
Чукарички
1
Vladimir Savić
ВР
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
24
Никола Стеванович
ЦЗ
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
16
Andrej Blagojević
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
89
Milan Bojović
ЦП
42
Lazar Pejčić
ЦП
Главный тренер
Драган Перишич
24
Никола Станкович
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
11
Лютер Сингх
ЛВ
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
1
Vladimir Savić
ВР
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
24
Никола Стеванович
ЦЗ
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
25
Dejan Parađina
ЦЗ
16
Andrej Blagojević
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
89
Milan Bojović
ЦП
42
Lazar Pejčić
ЦП
Остались в запасе
24
Никола Станкович
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
11
Лютер Сингх
ЛВ
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Напредак - Чукарички
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
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