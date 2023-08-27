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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Партизан - Явор
Партизан - Явор: обзор матча 27 августа 2023
Партизан
27.08.2023, воскресенье, 20:35
Сербия. Суперлига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Явор
22'
К. Мениг
57'
А. Стойкович
69'
М. Салданья
49'
D. Dolmagić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизан - Явор
90'
+2
Желтая карточка
D. Dolmagić
80'
Замена
B. Loue
️️️️
I. Tanko
71'
Замена
Р. Босич
️️️️
P. Gigic
71'
Замена
E. Silva
️️️️
B. Doucoure
ГОЛ! 3:1!
М. Салданья
Пас отдал
К. Белич
69'
64'
Замена
Z. Petrović
️️️️
T. Petrović
63'
Желтая карточка
T. Petrović
Желтая карточка
К. Белич
60'
Замена
К. Северина
️️️️
А. Калулу
59'
Замена
Г. Жахид
️️️️
Б. Натхо
59'
Замена
А. Шчекич
️️️️
F. Kanoute
58'
ГОЛ! 2:1!
А. Стойкович
Пас отдал
Б. Натхо
57'
49'
ГОЛ! 1:1!
D. Dolmagić
Пас отдал
P. Gigic
43'
Желтая карточка
Б. Копитович
ГОЛ! 1:0!
К. Мениг
Пас отдал
К. Белич
22'
Желтая карточка
F. Kanoute
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Кристиян Белич
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
9
Ibrahim Tanko
ЦП
19
Boubacari Doucoure
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
18
Luka Gojković
ЦП
37
Petar Gigic
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
21
Михайло Петкович
ЛВ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
34
Ксандер Северина
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
11
Stefan Milošević
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
80
Zvonimir Petrović
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
12
Радивой Босич
ЦФ
27
Bayere Loue
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Йованович
5
Антич
6
Илич
6
Саничанин
17
Белич
10
Натхо
15
Калулу
11
Мениг
6
20
Салданья
2
Стойкович
4-4-2
98
15
Копитович
13
6
3
Милетич
19
31
18
9
11
37
6
19
Шчекич
19
Шчекич
6
10
Натхо
11
Жахид
11
Жахид
10
Натхо
15
Калулу
34
Северина
34
Северина
15
Калулу
31
80
80
31
19
19
19
19
37
12
Босич
12
Босич
37
9
27
27
9
Остались в запасе
Партизан
Явор
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
21
Михайло Петкович
ЛВ
23
Неманья Николич
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
1
Lazar Raičević
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
11
Stefan Milošević
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
21
Михайло Петкович
ЛВ
23
Неманья Николич
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Остались в запасе
1
Lazar Raičević
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
11
Stefan Milošević
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
Главный тренер
Гордан Петрич
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Партизан - Явор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
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