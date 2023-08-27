Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Чукарички - Радник
Чукарички - Радник: обзор матча 27 августа 2023
Чукарички
27.08.2023, воскресенье, 20:30
Сербия. Суперлига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Радник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чукарички - Радник
Замена
I. Mame Ndiaye
️️️️
M. Stevanović
90'
+1
89'
Замена
S. Njie
️️️️
H. Hajdarević
Желтая карточка
Đ. Ivanović
78'
58'
Желтая карточка
P. Kunić
Желтая карточка
У. Дрезгич
47'
Замена
Đ. Ivanović
️️️️
M. Docić
46'
46'
Замена
N. Tomašević
️️️️
F. Jović
42'
Желтая карточка
F. Jović
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чукарички
1
Filip Samurović
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
70
Стефан Томович
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
44
Nemanja Tošić
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
16
Zé Mário
ЦФ
66
Miladin Stevanović
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Радник
99
Stefan Ranđelović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
4
Filip Jović
ЦП
37
Mihailo Oreščanin
ЦП
66
Mateja Gasic
ЦП
93
Petar Kunić
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
37
Sadick Abubakar
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
11
B. Duronjic
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Чукарички
15
Лука Суботич
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
7
Bojica Nikčević
ЦП
9
Đorđe Ivanović
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
37
Самуэль Овусу
ПВ
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
77
Nikola Padežanin
ЦП
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
17
Srđan Kocić
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
1-2-5
1
30
70
Томович
9
Аджич
16
5
14
66
26
Дрезгич
1-3-5
99
9
4
37
66
4
11
19
37
6
5
9
9
5
66
72
72
66
4
18
18
4
4
20
20
4
Остались в запасе
Чукарички
Радник
15
Лука Суботич
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
7
Bojica Nikčević
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
37
Самуэль Овусу
ПВ
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
12
Vuk Vukadinović
ВР
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
77
Nikola Padežanin
ЦП
8
Luka Čumić
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
17
Srđan Kocić
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Остались в запасе
15
Лука Суботич
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
7
Bojica Nikčević
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
37
Самуэль Овусу
ПВ
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
Остались в запасе
12
Vuk Vukadinović
ВР
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
77
Nikola Padežanin
ЦП
8
Luka Čumić
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
17
Srđan Kocić
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Статистика матча Чукарички - Радник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 12 тур
Радник
3 : 0
16.10.2026
Раднички
Новости команд
Все
Чукарички
Радник
ЦСКА объявил об уходе легионера
17 сентября
8
Агент подтвердил уход легионера из ЦСКА
16 сентября
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
15 сентября
Экс-игрок «Манчестер Сити» перешел в «Акрон»
12 июня
4
Клуб РПЛ подпишет экс-нападающего «Манчестер Сити»
11 июня
1
ЦСКА объявил об уходе легионера
17 сентября
8
Агент подтвердил уход легионера из ЦСКА
16 сентября
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
15 сентября
Экс-игрок «Манчестер Сити» перешел в «Акрон»
12 июня
4
Клуб РПЛ подпишет экс-нападающего «Манчестер Сити»
11 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+