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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Явор - ТСЦ Бачка Топола
Явор - ТСЦ Бачка Топола: обзор матча 20 августа 2023
Явор
20.08.2023, воскресенье, 20:30
Сербия. Суперлига, 4 тур
0 : 3
Завершен
ТСЦ Бачка Топола
20'
П. Станич (П)
37'
С. Йованович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Явор - ТСЦ Бачка Топола
87'
Желтая карточка
Н. Кувельич
Замена
B. Loue
️️️️
N. Campbell
86'
84'
Замена
М. Вулич
️️️️
П. Станич
74'
Замена
У. Милованович
️️️️
М. Раконьяц
Замена
Р. Босич
️️️️
I. Tanko
72'
65'
Замена
А. Чиркович
️️️️
С. Йованович
Замена
T. Petrović
️️️️
B. Doucoure
62'
Желтая карточка
E. Silva
48'
46'
Замена
Н. Кувельич
️️️️
М. Радин
Замена
Б. Копитович
️️️️
P. Gigic
46'
Желтая карточка
L. Gojković
42'
37'
ГОЛ! 0:2!
С. Йованович
Пас отдал
М. Раконьяц
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Станич
13'
Желтая карточка
М. Радин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
19
Boubacari Doucoure
ЦП
9
Ibrahim Tanko
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
18
Luka Gojković
ЦП
11
Norman Campbell
ЦФ
37
Petar Gigic
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
14
Петар Станич
АП
15
Йосип Калушич
ЦФ
17
Горан Антонич
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
27
Милош Пантович
ЦФ
8
Саша Йованович
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
5
Stefan Tešić
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
27
Bayere Loue
ЦФ
12
Радивой Босич
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
40
Душан Цветинович
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
10
Мартин Мирцевски
ЦП
88
Бенче Шош
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
33
Никола Кувельич
ЦП
18
Урош Милованович
ЦФ
1
Никола Шимич
ЦФ
4-4-2
98
3
Милетич
3
22
13
19
19
18
9
37
11
2-2-1-5
30
Илич
35
Джорджевич
3
Петрович
44
Цветкович
7
Радин
14
Станич
15
Калушич
8
Йованович
27
Пантович
77
Раконьяц
17
Антонич
37
15
Копитович
15
Копитович
37
19
31
31
19
11
27
27
11
9
12
Босич
12
Босич
9
14
Станич
10
Вулич
10
Вулич
14
Станич
7
Радин
33
Кувельич
33
Кувельич
7
Радин
8
Йованович
32
Чиркович
32
Чиркович
8
Йованович
77
Раконьяц
18
Милованович
18
Милованович
77
Раконьяц
Остались в запасе
Явор
ТСЦ Бачка Топола
1
Lazar Raičević
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
5
Stefan Tešić
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
40
Душан Цветинович
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
10
Мартин Мирцевски
ЦП
88
Бенче Шош
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
1
Никола Шимич
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
1
Lazar Raičević
ВР
2
Milan Ilic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
5
Stefan Tešić
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
Остались в запасе
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
40
Душан Цветинович
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
10
Мартин Мирцевски
ЦП
88
Бенче Шош
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
1
Никола Шимич
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Явор - ТСЦ Бачка Топола
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
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