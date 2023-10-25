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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Раднички 1923 - Партизан
Раднички 1923 - Партизан: обзор матча 25 октября 2023
Раднички 1923
25.10.2023, среда, 15:00
Сербия. Суперлига, 4 тур
0 : 4
Завершен
Партизан
34'
А. Калулу
63'
Н. Николич
81'
М. Салданья
87'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Раднички 1923 - Партизан
87'
ГОЛ! 0:4!
Н. Николич
82'
Замена
С. Баждар
️️️️
М. Салданья
81'
ГОЛ! 0:3!
М. Салданья
Желтая карточка
I. Jude Anthony
79'
Замена
N. Tomić
️️️️
K. Bevis
75'
Вторая желтая
M. Mitrović
69'
Желтая карточка
М. Видосавлевич
67'
63'
ГОЛ! 0:2!
Н. Николич
Пас отдал
К. Мениг
62'
Замена
Н. Николич
️️️️
Б. Натхо
Желтая карточка
M. Vidović
61'
55'
Желтая карточка
А. Шчекич
53'
Замена
К. Северина
️️️️
А. Калулу
Желтая карточка
M. Mitrović
50'
Замена
М. Видосавлевич
️️️️
M. Ristic
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Калулу
Пас отдал
М. Салданья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички 1923
26
Stojan Leković
ВР
71
Matija Gluščević
ЦЗ
14
Slobodan Simović
ЦЗ
32
Bojan Adžić
ЦЗ
27
M. Ristic
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
20
Матеус Салданья
ЦФ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Раднички 1923
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
13
Branislav Milošević
ЦЗ
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
16
Uroš Vidović
ЦП
80
Nemanja Tomić
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
9
Milan Vidakov
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
55
Милутин Видосавлевич
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
21
Михайло Петкович
ЛВ
8
Матея Степанович
ОП
32
Неманья Трифунович
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
3-3-4
26
71
14
32
27
55
Чолович
10
16
15
19
99
Жоффри
3-4-1-2
1
Йованович
6
Илич
15
Маркович
5
Антич
19
Шчекич
15
Калулу
11
Жахид
10
Натхо
11
Мениг
2
Стойкович
20
Салданья
10
80
80
10
27
55
Видосавлевич
55
Видосавлевич
27
15
Калулу
34
Северина
34
Северина
15
Калулу
20
Салданья
9
Баждар
9
Баждар
20
Салданья
10
Натхо
23
Николич
23
Николич
10
Натхо
Остались в запасе
Раднички 1923
Партизан
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
13
Branislav Milošević
ЦЗ
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
9
Milan Vidakov
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
21
Михайло Петкович
ЛВ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Остались в запасе
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
13
Branislav Milošević
ЦЗ
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
9
Milan Vidakov
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
21
Михайло Петкович
ЛВ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Статистика матча Раднички 1923 - Партизан
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
28.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
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