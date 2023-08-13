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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Партизан - Раднички
Партизан - Раднички: обзор матча 13 августа 2023
Партизан
13.08.2023, воскресенье, 20:30
Сербия. Суперлига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Раднички
79'
Б. Натхо (П)
87'
К. Северина
13'
S. Petrov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизан - Раднички
Замена
Н. Трифунович
️️️️
К. Северина
90'
+3
Замена
А. Шчекич
️️️️
М. Салданья
89'
ГОЛ! 2:1!
К. Северина
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Натхо
79'
75'
Желтая карточка
N. Vlajković
67'
Замена
А. Месарович
️️️️
A. Stojanović
62'
Желтая карточка
Д. Росич
Замена
Н. Николич
️️️️
F. Kanoute
60'
Замена
А. Калулу
️️️️
К. Мениг
60'
35'
Желтая карточка
M. Yamkam
13'
ГОЛ! 0:1!
S. Petrov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Раднички
12
Драган Росич
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
2
Nikola Vlajković
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
3
Andreja Stojanović
ЦП
21
Vanja Ilić
ЦП
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
28
A. Pejovic
ЦФ
9
S. Petrov
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
5
Данило Пантич
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Раднички
12
Dimitrije Stevanović
ВР
76
Maka Gakou
ЦЗ
17
Liam Ayad
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
19
Jamie Rasic
ЦП
10
Saša Marjanović
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
20
Filip Frei
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
8
Islam Feruz
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Йованович
5
Антич
6
Илич
15
Маркович
17
Белич
10
Натхо
11
Мениг
2
Стойкович
34
Северина
6
20
Салданья
2-4-1-3
12
Росич
66
3
77
3
21
2
10
Белакович
9
28
23
20
Салданья
19
Шчекич
19
Шчекич
20
Салданья
11
Мениг
15
Калулу
15
Калулу
11
Мениг
6
23
Николич
23
Николич
6
34
Северина
32
Трифунович
32
Трифунович
34
Северина
3
27
Месарович
27
Месарович
3
Остались в запасе
Партизан
Раднички
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
5
Данило Пантич
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
12
Dimitrije Stevanović
ВР
76
Maka Gakou
ЦЗ
17
Liam Ayad
ЦП
19
Jamie Rasic
ЦП
10
Saša Marjanović
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
20
Filip Frei
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
8
Islam Feruz
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
5
Данило Пантич
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
Остались в запасе
12
Dimitrije Stevanović
ВР
76
Maka Gakou
ЦЗ
17
Liam Ayad
ЦП
19
Jamie Rasic
ЦП
10
Saša Marjanović
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
20
Filip Frei
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
8
Islam Feruz
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Главный тренер
Томислав Сивич
Статистика матча Партизан - Раднички
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Раднички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
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