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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ТСЦ Бачка Топола - Раднички 1923
ТСЦ Бачка Топола - Раднички 1923: обзор матча 12 августа 2023
ТСЦ Бачка Топола
12.08.2023, суббота, 19:55
Сербия. Суперлига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Раднички 1923
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Раднички 1923
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
28.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
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ТСЦ Бачка Топола
Раднички 1923
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20 июня
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16 января
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16 января
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