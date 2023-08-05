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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Толука - Канзаc Сити
Толука - Канзаc Сити: обзор матча 05 августа 2023
Толука
05.08.2023, суббота, 04:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
4 : 1
Завершен
Канзаc Сити
29'
Д. Росеро (АГ)
32'
П. Рауль
54'
Р. Моралес
63'
J. Dominguez
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Толука - Канзаc Сити
Замена
J. Venegas
️️️️
К. Баэса
82'
71'
Замена
️️️️
Г. Кинда
71'
Замена
М. Ционис
️️️️
Д. Расселл
Замена
Т. Бельмонте
️️️️
M. Ruíz
69'
Замена
Х. Ангуло
️️️️
Ж. Менезес
69'
Замена
E. López
️️️️
Р. Моралес
69'
ГОЛ! 4:0!
J. Dominguez
Пас отдал
В. Уэрта
63'
Желтая карточка
Р. Моралес
62'
Желтая карточка
П. Рауль
61'
57'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
F. GutiÃ©rrez
ГОЛ! 3:0!
Р. Моралес
54'
46'
Замена
Д. Шаллой
️️️️
K. Shelton
Замена
M. Andre Isais
️️️️
М. Араухо
40'
ГОЛ! 2:0!
П. Рауль
32'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Росеро
29'
19'
Желтая карточка
F. GutiÃ©rrez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Толука
17
Brian García
ЦЗ
4
Andrés Mosquera
ЦЗ
4
Вальбер Уэрта
ЦЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
5
Клаудио Баэса
ОП
8
Juan Dominguez
ЦП
14
Marcel Ruíz
ЦП
20
Максимилиано Араухо
ЦП
31
Роберт Моралес
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Канзаc Сити
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
17
Jake Davis
ЦП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
6
Гади Кинда
АП
1
John Pulskamp
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Толука
22
Luis García
ВР
3
Jesús Piñuelas
ЦЗ
8
Carlos Orrantia
ЦЗ
10
Хесус Ангуло
ЛВ
6
Mauricio Andre Isais
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
18
Fernando Navarro
ЦП
30
Jesus Venegas
ЦП
12
Isaias Violante
ЦФ
19
Edgar López
ЦФ
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
29
Timothy Melia
ВР
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
3-1-3-1-3
17
4
4
Уэрта
5
Баэса
8
14
20
Араухо
16
Менезес
18
Рауль
18
31
Моралес
2-4-1-4
3
Росеро
3
Фонтас
17
54
77
Расселл
27
Томми
6
Кинда
11
13
14
Лайбольд
1
20
Араухо
6
6
20
Араухо
14
8
Бельмонте
8
Бельмонте
14
5
Баэса
30
30
5
Баэса
16
Менезес
10
Ангуло
10
Ангуло
16
Менезес
31
Моралес
19
19
31
Моралес
Дэвис
2
2
Дэвис
13
15
Эспиноза
15
Эспиноза
13
11
20
Шаллой
20
Шаллой
11
77
Расселл
10
Ционис
10
Ционис
77
Расселл
Остались в запасе
Толука
Канзаc Сити
22
Luis García
ВР
3
Jesús Piñuelas
ЦЗ
8
Carlos Orrantia
ЦЗ
18
Fernando Navarro
ЦП
12
Isaias Violante
ЦФ
22
Kendall Mcintosh
ВР
29
Timothy Melia
ВР
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
22
Luis García
ВР
3
Jesús Piñuelas
ЦЗ
8
Carlos Orrantia
ЦЗ
18
Fernando Navarro
ЦП
12
Isaias Violante
ЦФ
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
29
Timothy Melia
ВР
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Толука - Канзаc Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Атлас
- : -
29.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Толука
2 : 0
26.11.2026
Атлас
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пачука
2 : 0
22.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Толука
4 : 0
08.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Америка
2 : 2
01.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Леон
1 : 1
25.10.2026
Толука
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
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