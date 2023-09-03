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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Динамо Мх
СКА-Хабаровск - Динамо Мх: обзор матча 03 сентября 2023
СКА-Хабаровск
03.09.2023, воскресенье, 10:00
Россия. Первая лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Динамо Мх
29'
С. Сердеров
31'
С. Сердеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Динамо Мх
90'
+2
Желтая карточка
Н. Глушков
90'
Желтая карточка
Т. Сундуков
79'
Замена
Т. Сундуков
️️️️
А. Зайнивов
79'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
М. Храмцов
Желтая карточка
М. Кутовой
76'
Замена
М. Кутовой
️️️️
Д. Бегун
68'
64'
Пенальти не реализован!
Р. Магомедов
61'
Замена
А. Зайнивов
️️️️
С. Сердеров
Замена
И. Петров
️️️️
А. Савинов
46'
Замена
М. Мусалов
️️️️
Н. Покидышев
46'
45'
Желтая карточка
Э. Касинтура
Желтая карточка
Д. Бегун
45'
31'
ГОЛ! 0:2!
С. Сердеров
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Сердеров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
10
Артем Симонян
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
57
Дмитрий Бегун
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
88
Marko Josip Cavara
ЦФ
29
Кирилл Никитин
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Динамо Мх
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
3-1-3-3
1
Сугробов
17
Покидышев
96
Рукас
22
Кожемякин
40
Бавин
7
Никитин
10
Симонян
10
Савинов
9
Алиев
57
Бегун
29
Шарль
3-4-1-1-1
1
Волк
5
Ковачевич
13
Кагермазов
34
Храмцов
4
Шумахов
10
Лисакович
17
Абдуллахи
99
Алибеков
47
Глушков
17
Касинтура
28
Сердеров
17
Покидышев
5
Мусалов
5
Мусалов
17
Покидышев
10
Савинов
10
Петров
10
Петров
10
Савинов
57
Бегун
90
Кутовой
90
Кутовой
57
Бегун
Зайнивов
77
Сундуков
77
Сундуков
Зайнивов
34
Храмцов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
34
Храмцов
28
Сердеров
20
Зайнивов
20
Зайнивов
28
Сердеров
Лисакович
9
Магомедов
9
Магомедов
Лисакович
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Динамо Мх
98
Ислам Имамов
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
88
Marko Josip Cavara
ЦФ
29
Кирилл Никитин
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
88
Marko Josip Cavara
ЦФ
29
Кирилл Никитин
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Динамо Мх
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
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