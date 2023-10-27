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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Арсенал
Алания - Арсенал: обзор матча 27 октября 2023
Алания
27.10.2023, пятница, 16:30
Россия. Первая лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
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Статистика матча Алания - Арсенал
4
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0
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4
3
Матчи команд
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
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0 : 0
08.11.2026
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
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