Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ленинградец - Акрон
Ленинградец - Акрон: обзор матча 20 августа 2023
Ленинградец
20.08.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Акрон
60'
М. Бачинский
90+3'
Д. Хубаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ленинградец - Акрон
90'
+5
Желтая карточка
Д. Хубаев
90'
+4
Желтая карточка
Р. Апеков
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Д. Хубаев
Замена
А. Яковлев
️️️️
А. Хитяев
85'
62'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
А. Понсе
62'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
И. Чудин
62'
Замена
В. Азаров
️️️️
Е. Песегов
Замена
М. Маркин
️️️️
В. Сиротов
61'
ГОЛ! 1:0!
М. Бачинский
60'
47'
Замена
К. Данилин
️️️️
В. Галкин
46'
Замена
Р. Апеков
️️️️
Б. Димоски
Желтая карточка
В. Микушин
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
98
Валерий Каптилов
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
6
Руслан Казаков
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
11
Сергей Ильин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Антон Килин
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Ленинградец
33
Никита Карабашев
ВР
1
Андрей Зайцев
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
11
Максим Левин
ЦП
27
Никита Розманов
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Акрон
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
3-2-2-3
1
Смирнов
41
Микушин
98
Каптилов
2
Николаев
29
Хитяев
3
Костин
6
Казаков
8
Горулев
11
Ильин
77
Бачинский
37
Сиротов
4-1-2-2-1
13
Волков
4
Савичев
15
Данилкин
26
Анджелкович
23
Димоски
6
Макаров
27
Чудин
7
Песегов
18
Килин
90
Галкин
9
Понсе
29
Хитяев
56
Яковлев
56
Яковлев
29
Хитяев
37
Сиротов
93
Маркин
93
Маркин
37
Сиротов
27
Чудин
2
Хубаев
2
Хубаев
27
Чудин
23
Димоски
11
Апеков
11
Апеков
23
Димоски
90
Галкин
23
Данилин
23
Данилин
90
Галкин
7
Песегов
99
Азаров
99
Азаров
7
Песегов
9
Понсе
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
9
Понсе
Остались в запасе
Ленинградец
Акрон
80
Илья Булыгин
ЦЗ
33
Никита Карабашев
ВР
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
11
Максим Левин
ЦП
27
Никита Розманов
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
80
Илья Булыгин
ЦЗ
33
Никита Карабашев
ВР
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
11
Максим Левин
ЦП
27
Никита Розманов
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Ленинградец - Акрон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Помощники судьи:
Игорь Князев (Курск)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Илья Иванов (Санкт-Петербург)
Делегат:
Андрей Губарьков (Московская область)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
Петровский
Новости команд
Все
Ленинградец
Акрон
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
Вчера, 15:30
10
«Рубин» – «Акрон» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 28 ноября 2026
Вчера, 11:41
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 11:37
РПЛ: шансы «Рубина» и «Акрона» на победу в матче 16-го тура
Вчера, 09:00
Игдисамов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Акроном»
24 ноября
6
«Челябинск» – «Ленинградец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Первая лига: шансы «Челябинска» и «Ленинградца» на победу в матче 18-го тура
22 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
Вчера, 15:30
10
«Рубин» – «Акрон» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 28 ноября 2026
Вчера, 11:41
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 11:37
РПЛ: шансы «Рубина» и «Акрона» на победу в матче 16-го тура
Вчера, 09:00
Игдисамов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Акроном»
24 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+