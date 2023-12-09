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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев Враца - Левски
Ботев Враца - Левски: обзор матча 09 декабря 2023
Ботев Враца
09.12.2023, суббота, 18:30
Болгария. Первая лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Левски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Ботев Враца - Левски
2
4
Всего ударов по воротам
5
2
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
0
5
Нарушения
6
4
Офсайды
1
3
Удары мимо ворот
1
1
Матчи команд
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев Враца
0 : 1
10.10.2026
Спартак Варна
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
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