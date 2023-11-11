Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Хебар - Черно Море
Хебар - Черно Море: обзор матча 11 ноября 2023
Хебар
11.11.2023, суббота, 13:45
Болгария. Первая лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Черно Море
90+6'
S. Tsonkov
67'
И. Иса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хебар - Черно Море
ГОЛ! 1:1!
S. Tsonkov
Пас отдал
L. Marin
90'
+6
Желтая карточка
A. Bastunov
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
T. Panov
Желтая карточка
Р. Мазань
90'
+2
90'
+1
Замена
N. Zlatev
️️️️
В. Панайотов
90'
+1
Замена
V. Vasilev
️️️️
А. Фернандес
Замена
B. Bojurkin
️️️️
A. Kabov
84'
Замена
M. Canadi
️️️️
G. Valchev
84'
83'
Замена
А. Илиев
️️️️
И. Иса
75'
Замена
Д. Димов
️️️️
M. Soula
Замена
C. Ohene
️️️️
O. Zbun
75'
67'
ГОЛ! 0:1!
И. Иса
Пас отдал
А. Фернандес
46'
Замена
А. Василев
️️️️
É. Pacheco
38'
Желтая карточка
В. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хебар
38
Матвей Игонен
ВР
13
A. Isuf
ЦЗ
33
Stefan Tsonkov
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
7
O. Zbun
ЦП
24
Lazar Marin
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
11
Atanas Kabov
ЦФ
7
G. Valchev
ЦФ
10
Angel Bastunov
ЦФ
9
Georgi Nikolov
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Черно Море
21
Иван Дюлгеров
ВР
6
Виктор Попов
ЦЗ
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
28
Vlatko Drobarov
ЦЗ
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
21
Пабло Альварес
ЦП
71
Василь Панайотов
ЦП
10
Алекс Фернандес
ЦФ
22
Mazire Soula
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Хебар
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
43
Joao Cesco
ЦЗ
8
Carlos Ohene
ЦП
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
8
Marcel Canadi
ЦФ
Черно Море
1
Hristiyan Slavkov
ВР
9
Атанас Илиев
ЦП
19
Александар Василев
ЦП
35
Arlind Dakaj
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
27
Даниэль Димов
ЦП
33
Michael
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
91
Velislav Vasilev
ЦФ
3-3-4
38
Игонен
13
33
27
Мазань
7
24
84
11
9
10
7
4-2-4
21
Дюлгеров
4
28
2
6
Попов
21
Альварес
71
Панайотов
28
9
Иса
22
10
Фернандес
7
8
8
7
11
3
3
11
7
8
8
7
9
Иса
9
Илиев
9
Илиев
9
Иса
28
19
Василев
19
Василев
28
22
27
Димов
27
Димов
22
71
Панайотов
39
39
71
Панайотов
10
Фернандес
91
91
10
Фернандес
Остались в запасе
Хебар
Черно Море
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
43
Joao Cesco
ЦЗ
Главный тренер
Любослав Пенев
1
Hristiyan Slavkov
ВР
35
Arlind Dakaj
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
33
Michael
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Остались в запасе
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
43
Joao Cesco
ЦЗ
Остались в запасе
1
Hristiyan Slavkov
ВР
35
Arlind Dakaj
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
33
Michael
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Главный тренер
Илиан Илиев
Статистика матча Хебар - Черно Море
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
25.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 6 тур
Хебар
1 : 0
20.05.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
1 : 0
15.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 4 тур
Хебар
1 : 2
11.05.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
07.05.2025
Хебар
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Volen Tsinkov, Bulgaria
Стадион:
Georgi Benkovski Stadium, Pazardzhik
Новости команд
Все
Хебар
Черно Море
«Черно Море» – «Истанбул Башакшехир»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00
2025.07.23 10:26
«Балтика» завершила зимнюю трансферную кампанию покупкой бразильского вингера
2024.02.21 15:41
В Болгарии 20 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки в тестах
2020.07.07 13:21
Товарищеские матчи. «Спартак» не смог забить софийскому ЦСКА и другие результаты
2018.01.31 21:24
8
«Черно Море» – «Истанбул Башакшехир»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00
2025.07.23 10:26
«Балтика» завершила зимнюю трансферную кампанию покупкой бразильского вингера
2024.02.21 15:41
В Болгарии 20 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки в тестах
2020.07.07 13:21
Товарищеские матчи. «Спартак» не смог забить софийскому ЦСКА и другие результаты
2018.01.31 21:24
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+