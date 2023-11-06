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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА София - Хебар
ЦСКА София - Хебар: обзор матча 06 ноября 2023
ЦСКА София
06.11.2023, понедельник, 19:00
Болгария. Первая лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Хебар
45+1'
M. Phaeton
59'
М. Эстрада
90+1'
С. Шопов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА София - Хебар
Замена
S. Sanyang
️️️️
M. Carreazo
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
С. Шопов
Пас отдал
D. Asprilla
90'
+1
Замена
D. Asprilla
️️️️
Т. Хайнц
83'
80'
Замена
B. Bojurkin
️️️️
S. Tsonkov
80'
Замена
J. Cesco
️️️️
N. Lyuboslav Penev
Замена
С. Шопов
️️️️
Д. Линдсет
75'
Замена
Д. Назон
️️️️
M. Phaeton
75'
65'
Желтая карточка
L. Marin
ГОЛ! 2:0!
М. Эстрада
Пас отдал
Э. Сакич
59'
49'
Желтая карточка
A. Isuf
ГОЛ! 1:0!
M. Phaeton
Пас отдал
И. Турицов
45'
+1
33'
Желтая карточка
G. Valchev
26'
Замена
A. Isuf
️️️️
M. Mihaylov
18'
Желтая карточка
M. Mihaylov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
10
Matthias Phaeton
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
21
Marcelino Carreazo
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Хебар
38
Матвей Игонен
ВР
5
Martin Mihaylov
ЦЗ
33
Stefan Tsonkov
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
7
O. Zbun
ЦП
71
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
24
Lazar Marin
ЦП
11
Atanas Kabov
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
10
Angel Bastunov
ЦФ
7
G. Valchev
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
30
Danilo Asprilla
ЦФ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Хебар
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
13
A. Isuf
ЦЗ
43
Joao Cesco
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
4-5-1
1
Бусатто
44
19
Турицов
6
Петров
66
Сакич
10
10
Линдсет
14
Хайнц
21
15
Вион
11
Эстрада
3-3-4
38
Игонен
5
33
27
Мазань
7
71
24
7
10
8
11
21
3
3
21
10
Линдсет
11
Шопов
11
Шопов
10
Линдсет
14
Хайнц
30
30
14
Хайнц
10
9
Назон
9
Назон
10
5
13
13
5
71
43
43
71
33
3
3
33
Остались в запасе
ЦСКА София
Хебар
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
Главный тренер
Стойчо Младенов
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
84
Stilian Tisowski
ЦП
Главный тренер
Любослав Пенев
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
Остались в запасе
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
84
Stilian Tisowski
ЦП
Главный тренер
Стойчо Младенов
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча ЦСКА София - Хебар
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
25.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 6 тур
Хебар
1 : 0
20.05.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
1 : 0
15.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 4 тур
Хебар
1 : 2
11.05.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
07.05.2025
Хебар
Информация о матче
Главный судья:
Ivo Andreev, Bulgaria
Стадион:
Balgarska Armiya Stadium, Sofia
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