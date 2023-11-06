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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев Враца - Локомотив
Ботев Враца - Локомотив: обзор матча 06 ноября 2023
Ботев Враца
06.11.2023, понедельник, 14:00
Болгария. Первая лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Локомотив
30'
G. Cardoso
60'
A. Ivanov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев Враца - Локомотив
90'
+1
Желтая карточка
D. Pinto Teixeira
89'
Желтая карточка
К. Крастев
88'
Замена
С. Траоре
️️️️
К. Франса
87'
Желтая карточка
D. Dimov
81'
Замена
К. Крастев
️️️️
Д. Митков
81'
Замена
D. Pinto Teixeira
️️️️
K. Miloshev
Желтая карточка
B. Perea
72'
Замена
M. Kavdanski
️️️️
М. Маджуга
66'
Замена
K. Todorov
️️️️
S. Velev
65'
63'
Замена
L. Ivanov
️️️️
V. Nikolov
63'
Замена
S. Mechev
️️️️
I. Naydenov
Желтая карточка
M. Jason Kikonda
62'
60'
ГОЛ! 0:2!
A. Ivanov
Пас отдал
К. Франса
Замена
D. Barbosa
️️️️
B. Mendoza
56'
30'
ГОЛ! 0:1!
G. Cardoso
Пас отдал
K. Miloshev
21'
Желтая карточка
K. Miloshev
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев Враца
34
Federico Barrios
ВР
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
4
Martin Hristov
ЦЗ
7
Момчил Цветанов
ЛВ
14
Bryan Mendoza
ЦП
77
Stefan Velev
ЦП
37
Mario Jason Kikonda
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
10
Spas Georgiev
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
90
Brayan Perea
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Локомотив
24
Aleksandar Lyubenov
ВР
4
Dime Dimov
ЦЗ
12
Bruno Franco
ЦЗ
18
Valentin Nikolov
ЦП
22
Ivaylo Naydenov
ЦП
26
Krasimir Miloshev
ЦП
31
Krasimir Stanoev
ЦП
6
Antoni Ivanov
ЦП
45
Димитар Митков
ЦФ
95
Карлос Франса
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Ботев Враца
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
18
Diogo Barbosa
ЦП
24
Martin Smolenski
ЦП
9
Daniel Genov
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
16
Krasimir Todorov
ЦФ
Локомотив
24
Бабукарр Гайе
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
5
Daniel Kamy
ЦЗ
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
16
Simeon Mechev
ЦП
6
Luka Ivanov
ЦП
11
Стив Траоре
ПВ
26
Калоян Крастев
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
2-3-2-3
34
4
4
14
77
37
7
Цветанов
14
Маджуга
90
21
10
2-5-3
24
4
12
18
26
31
6
22
2
95
Франса
45
Митков
14
Маджуга
3
3
14
Маджуга
14
18
18
14
77
16
16
77
22
16
16
22
18
6
6
18
95
Франса
11
Траоре
11
Траоре
95
Франса
45
Митков
26
Крастев
26
Крастев
45
Митков
26
20
20
26
Остались в запасе
Ботев Враца
Локомотив
76
Krasimir Kostov
ВР
24
Martin Smolenski
ЦП
9
Daniel Genov
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
24
Бабукарр Гайе
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
5
Daniel Kamy
ЦЗ
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Остались в запасе
76
Krasimir Kostov
ВР
24
Martin Smolenski
ЦП
9
Daniel Genov
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Остались в запасе
24
Бабукарр Гайе
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
5
Daniel Kamy
ЦЗ
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Главный тренер
Стойчо Стоев
Статистика матча Ботев Враца - Локомотив
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев Враца
0 : 1
10.10.2026
Спартак Варна
Локомотив
Болгария. Первая лига, 17 тур
ЦСКА 1948
- : -
05.12.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Септември
1 : 0
06.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Информация о матче
Главный судья:
Volen Tsinkov, Bulgaria
Стадион:
Hristo Botev Stadium, Vratsa
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