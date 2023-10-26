Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА 1948 - Локомотив Пл
ЦСКА 1948 - Локомотив Пл: обзор матча 26 октября 2023
ЦСКА 1948
26.10.2023, четверг, 17:30
Болгария. Первая лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив Пл
15'
Г. Русев
44'
G. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА 1948 - Локомотив Пл
Замена
E. Viyachki
️️️️
Г. Русев
90'
+2
Красная карточка
H.
89'
89'
Вторая желтая
A. Lyaskov
77'
Замена
P. Andreev
️️️️
D. Babacar
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
A. Zinga
71'
71'
Замена
Д. Илиев
️️️️
G.
Желтая карточка
E. Gurishta
67'
Замена
А. Вутов
️️️️
Н. Илиев
57'
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Э. Ценов
57'
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
G.
39'
Желтая карточка
Эвандро
Желтая карточка
A. Zinga
23'
ГОЛ! 1:0!
Г. Русев
15'
9'
Желтая карточка
A. Lyaskov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА 1948
29
Даниэл Наумов
ВР
4
Héliton
ЦЗ
87
Симеон Петров
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
10
Никола Илиев
АП
11
Георгий Русев
ПВ
2
E. Gurishta
ЦФ
26
Aeron Zinga
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
18
Simeon Vassilev
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Локомотив Пл
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Jorge Segura
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
16
Hristo Ivanov
ЦП
11
Эвандро
ЦП
11
Giovanny
ЦП
17
Alpha Bedor Conteh
ЦП
11
D. Babacar
ЦФ
14
A. Lyaskov
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
9
Георги Минчев
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
ЦСКА 1948
33
Gennadiy Ganev
ВР
23
Emil Viyachki
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
39
Антонио Вутов
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
12
Efe Ali
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
18
Petar Andreev
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
14
Димитар Илиев
ЦФ
2-2-2-4
29
Наумов
4
87
Петров
18
Чочев
26
Ценов
10
Илиев
11
Русев
2
18
8
26
2-4-4
23
Хоркаш
71
Камдем
4
11
Эвандро
11
17
16
9
Минчев
24
14
11
11
Русев
23
23
11
Русев
10
Илиев
39
Вутов
39
Вутов
10
Илиев
26
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
26
26
Ценов
39
Умарбаев
39
Умарбаев
26
Ценов
11
18
18
11
11
14
Илиев
14
Илиев
11
Остались в запасе
ЦСКА 1948
Локомотив Пл
33
Gennadiy Ganev
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
99
Радослав Кирилов
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
12
Efe Ali
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
Главный тренер
Александар Томаш
Остались в запасе
33
Gennadiy Ganev
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
99
Радослав Кирилов
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
12
Efe Ali
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
33
Georgi Karakashev
ЦП
Главный тренер
Иван Стоянов
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча ЦСКА 1948 - Локомотив Пл
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
- : -
28.11.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
0 : 0
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
Новости команд
Все
ЦСКА 1948
Локомотив Пл
Московский клуб подписал игрока сборной Беларуси
7 сентября
ЦСКА-1948 – «Панатинаикос»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Панатинаикос» – ЦСКА 1948: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Панатинаикос» – «ЦСКА-1948 София»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Оренбург» подписал защитника сборной Болгарии
2025.09.09 14:03
Московский клуб подписал игрока сборной Беларуси
7 сентября
ЦСКА-1948 – «Панатинаикос»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Панатинаикос» – ЦСКА 1948: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Панатинаикос» – «ЦСКА-1948 София»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Оренбург» подписал защитника сборной Болгарии
2025.09.09 14:03
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
2021.07.10 11:44
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
2020.09.18 07:44
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
2020.09.17 21:26
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
2020.09.17 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
2017.01.21 15:28
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+