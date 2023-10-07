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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА София - Левски
ЦСКА София - Левски: обзор матча 07 октября 2023
ЦСКА София
07.10.2023, суббота, 14:45
Болгария. Первая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Левски
49'
Д. Линдсет
43'
Роналдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА София - Левски
Замена
M. Koch
️️️️
Э. Сакич
90'
+4
87'
Замена
K. van der Kaap
️️️️
Рикардиньо
87'
Замена
J. El Jemili
️️️️
A. Ivanov Mitkov
Замена
Ж. Шагоян
️️️️
Т. Хайнц
86'
76'
Желтая карточка
К. Димитров
Желтая карточка
М. Эстрада
76'
Желтая карточка
А. Юга
75'
75'
Желтая карточка
Рикардиньо
Замена
M. Phaeton
️️️️
Д. Назон
70'
Замена
Т. Вион
️️️️
И. Турицов
69'
Желтая карточка
Т. Хайнц
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Линдсет
Пас отдал
А. Юга
49'
48'
Желтая карточка
A. Ivanov Mitkov
43'
ГОЛ! 0:1!
Роналдо
Пас отдал
Цунами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
22
Амос Юга
ЦП
21
Marcelino Carreazo
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
6
Цунами
ЛЗ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
39
Рикардиньо
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
97
Welton
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
2
Menno Koch
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
10
Matthias Phaeton
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
15
Тибо Вион
ПП
7
Brayan Moreno
ЦФ
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
10
Асен Чандаров
ЦП
88
Марин Петков
ПВ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
16
Preslav Bachev
ЦФ
4-4-2
1
Бусатто
19
Турицов
3
Махмутович
6
Петров
66
Сакич
22
Юга
10
Линдсет
14
Хайнц
21
11
Эстрада
9
Назон
3-1-3-3
1
Андреев
50
Димитров
33
Кордоба
6
Цунами
8
Краев
2
Петрис
10
97
97
7
Роналдо
39
Рикардиньо
66
Сакич
2
2
66
Сакич
9
Назон
10
10
9
Назон
19
Турицов
15
Вион
15
Вион
19
Турицов
14
Хайнц
7
Шагоян
7
Шагоян
14
Хайнц
39
Рикардиньо
55
55
39
Рикардиньо
10
11
11
10
Остались в запасе
ЦСКА София
Левски
25
Димитар Евтимов
ВР
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
11
Станислав Шопов
АП
7
Brayan Moreno
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
13
Николай Михайлов
ВР
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
10
Асен Чандаров
ЦП
88
Марин Петков
ПВ
16
Preslav Bachev
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
11
Станислав Шопов
АП
7
Brayan Moreno
ЦФ
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
10
Асен Чандаров
ЦП
88
Марин Петков
ПВ
16
Preslav Bachev
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Статистика матча ЦСКА София - Левски
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
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