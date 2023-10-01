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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Локомотив - Черно Море
Локомотив - Черно Море: обзор матча 01 октября 2023
Локомотив
01.10.2023, воскресенье, 17:45
Болгария. Первая лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Черно Море
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Черно Море
Замена
К. Крастев
️️️️
С. Траоре
90'
+4
Замена
D. Pinto Teixeira
️️️️
K. Miloshev
82'
82'
Замена
N. Zlatev
️️️️
É. Pacheco
Замена
Д. Митков
️️️️
К. Франса
76'
46'
Замена
А. Василев
️️️️
T. Panov
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
24
Aleksandar Lyubenov
ВР
4
Dime Dimov
ЦЗ
5
Daniel Kamy
ЦЗ
12
Bruno Franco
ЦЗ
6
Luka Ivanov
ЦП
22
Ivaylo Naydenov
ЦП
26
Krasimir Miloshev
ЦП
31
Krasimir Stanoev
ЦП
18
Valentin Nikolov
ЦП
11
Стив Траоре
ПВ
95
Карлос Франса
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Черно Море
21
Иван Дюлгеров
ВР
6
Виктор Попов
ЦЗ
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
3
Живко Атанасов
ЦЗ
28
Vlatko Drobarov
ЦЗ
71
Василь Панайотов
ЦП
27
Даниэль Димов
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
10
Алекс Фернандес
ЦФ
22
Mazire Soula
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Локомотив
24
Бабукарр Гайе
ВР
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
45
Димитар Митков
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
77
Erik Manolkov
ЦФ
Черно Море
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
32
Martin Dichev
ЦЗ
19
Александар Василев
ЦП
35
Arlind Dakaj
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
33
Michael
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
91
Velislav Vasilev
ЦФ
3-5-1-1
24
4
5
12
22
26
31
18
6
11
Траоре
95
Франса
4-3-3
21
Дюлгеров
2
3
Атанасов
28
6
Попов
71
Панайотов
27
Димов
9
Илиев
28
22
10
Фернандес
26
20
20
26
95
Франса
45
Митков
45
Митков
95
Франса
11
Траоре
26
Крастев
26
Крастев
11
Траоре
2
19
Василев
19
Василев
2
28
39
39
28
Остались в запасе
Локомотив
Черно Море
24
Бабукарр Гайе
ВР
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
77
Erik Manolkov
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
32
Martin Dichev
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
33
Michael
ЦФ
91
Velislav Vasilev
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Остались в запасе
24
Бабукарр Гайе
ВР
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
77
Erik Manolkov
ЦФ
Остались в запасе
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
32
Martin Dichev
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
33
Michael
ЦФ
91
Velislav Vasilev
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Главный тренер
Илиан Илиев
Статистика матча Локомотив - Черно Море
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Болгария. Первая лига, 17 тур
ЦСКА 1948
- : -
05.12.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Септември
1 : 0
06.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
Левски
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