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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА София - Локомотив
ЦСКА София - Локомотив: обзор матча 28 сентября 2023
ЦСКА София
28.09.2023, четверг, 20:30
Болгария. Первая лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
40'
М. Эстрада
45'
М. Эстрада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА София - Локомотив
Замена
️️️️
М. Эстрада
90'
Замена
L. Tufegdžić
️️️️
M. Carreazo
90'
82'
Замена
К. Крастев
️️️️
Д. Митков
Замена
Т. Вион
️️️️
Д. Линдсет
81'
Замена
Ж. Шагоян
️️️️
Т. Хайнц
68'
Замена
M. Phaeton
️️️️
Д. Назон
68'
67'
Замена
V. Nikolov
️️️️
K. Miloshev
55'
Замена
L. Ivanov
️️️️
A. Carlos
46'
Замена
S. Lambèse
️️️️
I. Naydenov
ГОЛ! 2:0!
М. Эстрада
Пас отдал
А. Юга
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Эстрада
40'
36'
Желтая карточка
I. Naydenov
Желтая карточка
M. Carreazo
34'
24'
Желтая карточка
B. Franco
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
2
Menno Koch
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
22
Амос Юга
ЦП
21
Marcelino Carreazo
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Локомотив
24
Aleksandar Lyubenov
ВР
12
Bruno Franco
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
4
Dime Dimov
ЦЗ
5
Daniel Kamy
ЦЗ
22
Ivaylo Naydenov
ЦП
26
Krasimir Miloshev
ЦП
31
Krasimir Stanoev
ЦП
11
Стив Траоре
ПВ
95
Карлос Франса
ЦФ
45
Димитар Митков
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
10
Matthias Phaeton
ЦП
32
Lazar Tufegdžić
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
7
Brayan Moreno
ЦФ
17
Mark Emilio Papazov
ЦФ
Локомотив
24
Бабукарр Гайе
ВР
47
Stéphane Lambèse
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
6
Luka Ivanov
ЦП
18
Valentin Nikolov
ЦП
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
4-4-2
1
Бусатто
19
Турицов
2
6
Петров
66
Сакич
22
Юга
10
Линдсет
14
Хайнц
21
11
Эстрада
9
Назон
4-3-1-2
24
3
4
5
12
22
26
31
11
Траоре
45
Митков
95
Франса
9
Назон
10
10
9
Назон
21
32
32
21
10
Линдсет
15
Вион
15
Вион
10
Линдсет
14
Хайнц
7
Шагоян
7
Шагоян
14
Хайнц
22
47
47
22
3
6
6
3
26
18
18
26
45
Митков
26
Крастев
26
Крастев
45
Митков
Остались в запасе
ЦСКА София
Локомотив
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
7
Brayan Moreno
ЦФ
17
Mark Emilio Papazov
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
24
Бабукарр Гайе
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
7
Brayan Moreno
ЦФ
17
Mark Emilio Papazov
ЦФ
Остались в запасе
24
Бабукарр Гайе
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Главный тренер
Стойчо Стоев
Статистика матча ЦСКА София - Локомотив
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Локомотив
Болгария. Первая лига, 17 тур
ЦСКА 1948
- : -
05.12.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Септември
1 : 0
06.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
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