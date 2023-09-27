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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Хебар - Ботев Враца
Хебар - Ботев Враца: обзор матча 27 сентября 2023
Хебар
27.09.2023, среда, 15:30
Болгария. Первая лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Ботев Враца
44'
O. Zbun
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хебар - Ботев Враца
90'
+2
Желтая карточка
M. Jason Kikonda
Замена
M. Mihaylov
️️️️
O. Zbun
81'
65'
Замена
M. Smolenski
️️️️
D. Genov
56'
Замена
M. Jason Kikonda
️️️️
D. Barbosa
48'
Желтая карточка
E. Kunde
ГОЛ! 1:0!
O. Zbun
Пас отдал
A. Bastunov
44'
Желтая карточка
S. Tsonkov
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хебар
1
Petar Debarliev
ВР
13
A. Isuf
ЦЗ
33
Stefan Tsonkov
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
7
O. Zbun
ЦП
71
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
24
Lazar Marin
ЦП
8
Carlos Ohene
ЦП
10
Angel Bastunov
ЦФ
7
G. Valchev
ЦФ
9
Georgi Nikolov
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Ботев Враца
34
Federico Barrios
ВР
5
Eduardo Kunde
ЦЗ
4
Martin Hristov
ЦЗ
7
Момчил Цветанов
ЛВ
14
Bryan Mendoza
ЦП
18
Diogo Barbosa
ЦП
77
Stefan Velev
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
9
Daniel Genov
ЦФ
10
Spas Georgiev
ЦФ
90
Brayan Perea
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Хебар
31
Martin Yankov
ВР
43
Joao Cesco
ЦЗ
5
Martin Mihaylov
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
11
Atanas Kabov
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Ботев Враца
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
37
Mario Jason Kikonda
ЦП
24
Martin Smolenski
ЦП
16
Krasimir Todorov
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
3-4-3
1
13
33
27
Мазань
7
24
8
71
9
7
10
2-3-2-3
34
5
4
14
18
77
14
Маджуга
7
Цветанов
90
10
9
7
5
5
7
18
37
37
18
9
24
24
9
Остались в запасе
Хебар
Ботев Враца
31
Martin Yankov
ВР
43
Joao Cesco
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
11
Atanas Kabov
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
16
Krasimir Todorov
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Остались в запасе
31
Martin Yankov
ВР
43
Joao Cesco
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
11
Atanas Kabov
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Остались в запасе
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
16
Krasimir Todorov
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Главный тренер
Даниэл Моралес
Статистика матча Хебар - Ботев Враца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
25.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 6 тур
Хебар
1 : 0
20.05.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
1 : 0
15.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 4 тур
Хебар
1 : 2
11.05.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
07.05.2025
Хебар
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев Враца
0 : 1
10.10.2026
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