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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев Враца - Берое
Ботев Враца - Берое: обзор матча 22 сентября 2023
Ботев Враца
22.09.2023, пятница, 15:00
Болгария. Первая лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Берое
56'
D. Genov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев Враца - Берое
90'
+4
Желтая карточка
S. Pachame
84'
Красная карточка
F. Ramos Mingo
Желтая карточка
S. Velev
74'
Замена
K. Todorov
️️️️
M. Smolenski
73'
65'
Замена
E. Hoyos
️️️️
V. Triboulet
65'
Замена
С. Годой
️️️️
L. Squadrone
ГОЛ! 1:0!
D. Genov
56'
Желтая карточка
D. Barbosa
51'
Желтая карточка
М. Цветанов
47'
Замена
D. Barbosa
️️️️
M. Jason Kikonda
46'
Замена
М. Маджуга
️️️️
M. Marinov
46'
17'
Желтая карточка
L. Squadrone
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев Враца
34
Federico Barrios
ВР
5
Eduardo Kunde
ЦЗ
7
Момчил Цветанов
ЛВ
14
Bryan Mendoza
ЦП
77
Stefan Velev
ЦП
37
Mario Jason Kikonda
ЦП
20
Plamen Spasov
ЦП
15
Miroslav Marinov
ЦП
24
Martin Smolenski
ЦП
10
Spas Georgiev
ЦФ
9
Daniel Genov
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
33
Jordi Govea
ЦЗ
14
Edwin Laszo
ЦП
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
4
Francesco Celeste
ЦФ
91
Vinni Triboulet
ЦФ
99
Mike Cevallos
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Ботев Враца
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
18
Diogo Barbosa
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
21
Boubacar Traore
ЦФ
16
Krasimir Todorov
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Берое
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
5
S. Pachame
ЦП
8
Bozidar Pencev
ЦП
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
32
Enzo Hoyos
ЦФ
98
Bruno Schmutz
ЦФ
9
Сантьяго Годой
ЦФ
1-5-2-2
34
5
37
20
15
24
77
7
Цветанов
14
9
10
2-1-5
23
5
33
14
2
99
91
4
4
37
18
18
37
15
14
Маджуга
14
Маджуга
15
24
16
16
24
91
32
32
91
5
9
Годой
9
Годой
5
Остались в запасе
Ботев Враца
Берое
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
21
Boubacar Traore
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
5
S. Pachame
ЦП
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
8
Bozidar Pencev
ЦП
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
98
Bruno Schmutz
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Остались в запасе
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
21
Boubacar Traore
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Остались в запасе
5
S. Pachame
ЦП
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
8
Bozidar Pencev
ЦП
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
98
Bruno Schmutz
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Главный тренер
Густаво Араголаса
Статистика матча Ботев Враца - Берое
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев Враца
0 : 1
10.10.2026
Спартак Варна
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
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