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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Локомотив Пл - Крумовград
Локомотив Пл - Крумовград: обзор матча 03 сентября 2023
Локомотив Пл
03.09.2023, воскресенье, 19:00
Болгария. Первая лига, 8 тур
4 : 0
Завершен
Крумовград
10'
G.
24'
J. Segura
80'
Эвандро
90+1'
A. Bedor Conteh
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив Пл - Крумовград
ГОЛ! 4:0!
A. Bedor Conteh
90'
+1
85'
Замена
K. Vasilev
️️️️
D. Raposo
84'
Замена
D. Tonev
️️️️
D. Miljanovic
Замена
A. Bedor Conteh
️️️️
D. Babacar
84'
Замена
P. Andreev
️️️️
Эвандро
83'
ГОЛ! 3:0!
Эвандро
Пас отдал
G.
80'
Желтая карточка
K. Peshov
75'
Замена
Л. Сена
️️️️
Г. Минчев
71'
71'
Замена
D. Ali
️️️️
A. Georgiev
71'
Замена
M. Sorakov
️️️️
P.
70'
Замена
J. Granado
️️️️
V. Velev
Желтая карточка
J. Segura
69'
ГОЛ! 2:0!
J. Segura
24'
23'
Желтая карточка
P.
ГОЛ! 1:0!
G.
Пас отдал
A. Lyaskov
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
23
Динко Хоркаш
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
4
Jorge Segura
ЦЗ
12
Efe Ali
ЦЗ
16
Hristo Ivanov
ЦП
11
Giovanny
ЦП
11
Эвандро
ЦП
11
D. Babacar
ЦФ
14
A. Lyaskov
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
9
Георги Минчев
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Крумовград
22
Yanko Georgiev
ВР
44
Bozhidar Katsarov
ЦЗ
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
20
Serkan Ussein
ЦП
14
Daniel Miljanovic
ЦП
13
Diego Raposo
ЦП
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
11
Aleksandar Georgiev
ЦФ
23
Матей Шимич
ЦФ
20
Александар Колев
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
22
Aleksandr Georgiev
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
33
Georgi Karakashev
ЦП
17
Alpha Bedor Conteh
ЦП
9
Alex Velea
ЦП
18
Petar Andreev
ЦП
Крумовград
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
2
Dzuniet Ali
ЦЗ
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
21
Jefferson Granado
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
23
Dimitar Tonev
ЦП
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
80
Kitan Vasilev
ЦФ
35
Martin Sorakov
ЦФ
3-3-4
23
Хоркаш
16
4
12
16
11
11
Эвандро
11
9
Минчев
14
Илиев
14
2-3-5
22
44
23
20
14
13
21
9
20
Колев
23
Шимич
11
9
Минчев
15
Сена
15
Сена
9
Минчев
11
17
17
11
11
Эвандро
18
18
11
Эвандро
11
2
2
11
21
21
21
21
14
23
23
14
13
80
80
13
9
35
35
9
Остались в запасе
Локомотив Пл
Крумовград
81
Kristian Tomov
ВР
22
Aleksandr Georgiev
ЦЗ
33
Georgi Karakashev
ЦП
9
Alex Velea
ЦП
Главный тренер
Александар Томаш
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
Главный тренер
Неманья Милянович
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
22
Aleksandr Georgiev
ЦЗ
33
Georgi Karakashev
ЦП
9
Alex Velea
ЦП
Остались в запасе
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
Главный тренер
Александар Томаш
Главный тренер
Неманья Милянович
Статистика матча Локомотив Пл - Крумовград
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
- : -
28.11.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
0 : 0
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
Крумовград
Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
1 : 2
25.05.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА 1948
2 : 0
19.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 5 тур
Крумовград
0 : 1
15.05.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев Враца
1 : 0
11.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Крумовград
0 : 4
06.05.2025
Локомотив Пл
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