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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Берое - ЦСКА София
Берое - ЦСКА София: обзор матча 02 сентября 2023
Берое
02.09.2023, суббота, 21:15
Болгария. Первая лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА София
18'
Д. Назон
20'
Т. Хайнц
63'
Д. Линдсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Берое - ЦСКА София
90'
Замена
А. Дончев
️️️️
И. Турицов
89'
Замена
Ж. Шагоян
️️️️
M. Carreazo
84'
Замена
M. Phaeton
️️️️
М. Эстрада
83'
Замена
С. Шопов
️️️️
Т. Хайнц
Замена
B. Pencev
️️️️
J. Govea
81'
70'
Желтая карточка
А. Юга
69'
Замена
S. Sanyang
️️️️
Т. Вион
63'
ГОЛ! 0:3!
Д. Линдсет
Пас отдал
Т. Хайнц
Желтая карточка
T. Ceijas
49'
Замена
E. Espinoza
️️️️
V. Valkov
46'
39'
Желтая карточка
Т. Вион
20'
ГОЛ! 0:2!
Т. Хайнц
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Назон
Пас отдал
А. Юга
Желтая карточка
V. Valkov
13'
6'
Желтая карточка
Т. Хайнц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
33
Jordi Govea
ЦЗ
24
Thiago Ceijas
ЦП
14
Edwin Laszo
ЦП
4
Francesco Celeste
ЦФ
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
99
Mike Cevallos
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
21
Marcelino Carreazo
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Берое
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
8
Bozidar Pencev
ЦП
20
Deyan Ivanov
ЦП
98
Bruno Schmutz
ЦФ
7
Alexander Petrov
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
10
Matthias Phaeton
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
17
Mark Emilio Papazov
ЦФ
3-2-5
23
14
5
33
24
14
4
10
99
2
4
3-5-2
1
Бусатто
19
Турицов
44
6
Петров
15
Вион
14
Хайнц
22
Юга
10
Линдсет
21
11
Эстрада
9
Назон
14
21
21
14
33
8
8
33
15
Вион
3
3
15
Вион
19
Турицов
8
Дончев
8
Дончев
19
Турицов
11
Эстрада
10
10
11
Эстрада
14
Хайнц
11
Шопов
11
Шопов
14
Хайнц
21
7
Шагоян
7
Шагоян
21
Остались в запасе
Берое
ЦСКА София
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
20
Deyan Ivanov
ЦП
98
Bruno Schmutz
ЦФ
7
Alexander Petrov
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
17
Mark Emilio Papazov
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Остались в запасе
1
Juan Pablo Lungarzo
ВР
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
20
Deyan Ivanov
ЦП
98
Bruno Schmutz
ЦФ
7
Alexander Petrov
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
17
Mark Emilio Papazov
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Главный тренер
Стойчо Младенов
Статистика матча Берое - ЦСКА София
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
Монтана
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
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