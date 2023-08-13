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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Левски - Ботев Враца
Левски - Ботев Враца: обзор матча 13 августа 2023
Левски
13.08.2023, воскресенье, 18:45
Болгария. Первая лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Ботев Враца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левски - Ботев Враца
Замена
К. Димитров
️️️️
Роналдо
88'
81'
Замена
M. Smolenski
️️️️
B. Perea
80'
Желтая карточка
F. Barrios
Желтая карточка
А. Чандаров
72'
71'
Замена
М. Маджуга
️️️️
K. Todorov
Желтая карточка
A. Ivanov Mitkov
59'
Замена
А. Чандаров
️️️️
П. Галчев
46'
Замена
W.
️️️️
Рикардиньо
46'
45'
+1
Желтая карточка
B. Perea
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
6
Цунами
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
8
Андриан Краев
ОП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
7
Роналдо
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
Ботев Враца
34
Federico Barrios
ВР
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
5
Eduardo Kunde
ЦЗ
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
7
Момчил Цветанов
ЛВ
17
Chavdar Ivaylov
ЦП
14
Bryan Mendoza
ЦП
77
Stefan Velev
ЦП
16
Krasimir Todorov
ЦФ
90
Brayan Perea
ЦФ
9
Daniel Genov
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
10
Асен Чандаров
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
16
Preslav Bachev
ЦФ
97
Welton
ЦФ
Ботев Враца
76
Krasimir Kostov
ВР
4
Martin Hristov
ЦЗ
24
Martin Smolenski
ЦП
22
Peter Kepov
ЦП
88
Ivan Neshkov
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
3-1-3-3
1
Андреев
6
Цунами
33
Кордоба
27
Галчев
8
Краев
10
97
71
Попов
11
39
Рикардиньо
7
Роналдо
3-3-1-3
34
4
5
3
17
14
77
7
Цветанов
9
90
16
7
Роналдо
50
Димитров
50
Димитров
7
Роналдо
27
Галчев
10
Чандаров
10
Чандаров
27
Галчев
39
Рикардиньо
97
97
39
Рикардиньо
90
24
24
90
16
14
Маджуга
14
Маджуга
16
Остались в запасе
Левски
Ботев Враца
13
Николай Михайлов
ВР
77
Kristiyan Yovov
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
16
Preslav Bachev
ЦФ
76
Krasimir Kostov
ВР
4
Martin Hristov
ЦЗ
22
Peter Kepov
ЦП
88
Ivan Neshkov
ЦП
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
77
Kristiyan Yovov
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
16
Preslav Bachev
ЦФ
Остались в запасе
76
Krasimir Kostov
ВР
4
Martin Hristov
ЦЗ
22
Peter Kepov
ЦП
88
Ivan Neshkov
ЦП
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Статистика матча Левски - Ботев Враца
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев Враца
0 : 1
10.10.2026
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